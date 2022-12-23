Nation – в этом безумном мире угроза ядерной войны становится всё реальнее

Американские власти уверяют, что новый бомбардировщик-невидимка B-21 Raider «повысит способность Америки сдерживать агрессию и сегодня, и в будущем». Однако, как пишет подполковник ВВС США в отставке профессор истории Уильям Астор, ни самолёты, ни новые межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения в итоге не сулят ничего хорошего. В конце концов всё закончится взаимно гарантированным уничтожением, ядерной войной, которая убьёт всех, однако поколение, привыкшее к культуре массовой смерти, больше уже не может воспринимать эту культуру адекватно.



AP

Министр обороны США Ллойд Остин на церемонии представления новейшего американского бомбардировщика-невидимки B-21 Raider заявил, что он «повысит способность Америки сдерживать агрессию и сегодня, и в будущем». Как считает подполковник ВВС США в отставке профессор истории Уильям Астор, трудно представить систему более грязную или прогнившую, чем та, которая угрожает уничтожить большую часть жизни на планете только ради того, чтобы Америка могла каким-то образом «выиграть» третью мировую войну.

Как пишет Астор в статье для The Nation, этот мир действительно БЕЗУМЕН (MAD)*. Ирония кроется и в том, что старый девиз Стратегического авиационного командования, которое долгое время контролировало две «ноги» ядерной триады США — бомбардировщики наземного базирования и межконтинентальные баллистические ракеты, — звучит так: «Мир — наша профессия». Ведомство, возглавляемое ранее печально известным генералом Кёртисом Лемеем, планировавшим массированные бомбардировки японских городов и выступавшим за ядерную бомбардировку СССР во время Карибского кризиса, обещало обеспечить «мир» через угрозу полного ядерного уничтожения врагов Америки.

«Когда-то абсурдность всего этого была запечатлена шедевром Стэнли Кубрика, сатирическим фильмом 1964 года «Доктор Стрейнджлав», где была показана «военная комната», в которой не было боевых действий, хотя её обитатели наблюдали за ядерным «Судным днём». К сожалению, этот фильм по прошествии более 60 лет всё ещё кажется устрашающе актуальным в мире, где нет Советского Союза, но где угроза ядерной войны тем не менее становится всё реальнее», — пишет Уильям Астор.

Он отмечает, что ни новые бомбардировщики, ни межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения, которыми планируют обзавестись США, в итоге не сулят ничего хорошего. Астор работал в центре предупреждения о ракетном нападении ВВС в Шайенн-Маунтин, где проводили компьютеризированные военные игры, которые закончились тем самым БЕЗУМИЕМ — взаимно гарантированным уничтожением.

Мир, заключает Уильям Астор, может оказаться на грани возврата к кошмарному прошлому, когда люди жили в страхе перед ядерной войной, которая убьёт всех, однако поколение, привыкшее к культуре массовой смерти, больше уже не может воспринимать эту культуру адекватно. И в этой системе нет тех, кто сможет её изменить, поскольку избранные представители являются частью того самого военно-промышленного комплекса, который поддерживает это БЕЗУМИЕ.

«Только бдительные и знающие граждане, обладающие реальной свободой, могли бы остановить это, действуя на благо человечества. Но сделаем ли мы это когда-нибудь? «Как страна мы катимся назад», — напоминает мне моя жена, и я боюсь, что она права. Она резюмировала шумиху вокруг недавней презентации B-21 следующим образом: «Давайте восхитимся машиной для массового убийства», — заключает подполковник ВВС США в отставке.

* MAD — англ. «безумный» и одновременно сокращение американского военного термина mutually assured destruction — «гарантированное взаимное уничтожение» (прим. ИноТВ).