 

Мнение: Юниоры с автоматом не нужны

23.12.2022, 1:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Странноватый «министр обороны» Шойгу (хотя известно, что де-факто он уже с полгода как не более чем номинальный глава военного ведомства) вылез давеча с интересным предложением об изменении призывного возраста в РФ: вместо «с 18 до 27» сделать «с 20 до 30» лет. Поскольку в РФ нет парламента как такового (и отсутствует де-факто сама законодательная ветвь власти) – можно считать, что закон об изменении ПВ уже принят, остаются лишь формальности, которые потребуют какого-то времени.

Смысл «нововведения» тоже прозрачен и ясен, как слеза: призывников хотят задействовать в реальных боевых действиях, и потому сочли необходимым повысить возраст бойцов – чтоб чуть больше заматерели. Недаром ведь в спорте игроки до 21 года считаются «юниорами», и «юниоры» даже соревнуются отдельно от «взрослых», на своих собственных юниорских первенствах мира и Европы. Так делают, потому что считается, что «взрослые» мужики сильнее по определению, и они «юниоров» просто затопчут.

В СССР такого не было – он спокойно воевал именно юниорами, например, в том же Афганистане. Никаких «контрактников» в СССР не было, и основной контингент рядового и сержантского состава в ДРА был в возрасте 18-20 лет. Да и в Чечне было так же – с моджахедами воевали «солдатики» того же возраста, хотя это была уже армия РФ.

Так что же – гуманизм? Добрые дяди Путин и Шойгу берегут юношей, не хотят, чтобы гибли 18-ти и 19-летние? Возможно, что отчасти даже да.

Но для полного ответа на вопрос надо бы разобраться – а почему в совке упорно держали планку призыва на 18-летнем возрасте? Разве советским не приходили в голову те же соображения – что призывниками надо будет воевать, что лучше, когда призывник постарше – он и покрепче будет, и поухватистей…, да и, что скрывать, поумнее?

По всей видимости, в СССР всё это понимали – но всё ж учитывали и другие соображения. И прежде всего – интересы высшей школы, высшего образования. Все-таки поздний СССР не был до такой степени, как нынешняя РФ, ориентирован на войну, не был до такой степени милитаризован. Можно даже предположить, что у СССР еще имелись некие амбиции «догнать и перегнать» западные страны в области науки, техники и технологий, превзойти их УМОМ и уровнем образования своих кадров.

И для этого даже наступали на интересы «священной коровы» – армии. В «советском» идеале предполагалось, что молодые люди отслужат в армии максимально рано, сразу по достижению совершеннолетия, до 20 лет – а уже потом основная масса начнет «обалдевать знаниями», и этот процесс уже будет непрерывным, без отвлечения на «долг Родине». Что, как предполагалось, повысит качество и уровень этих знаний.

Когда путинское государство идет на повышение призывного возраста – оно тем самым расписывается в том, что никаких «научно-образовательных» амбиций у него уже не осталось. Возраст «20-30 лет» – это гарантия того, что «служба в армии» будет обязательно РВАТЬ процесс получения высшего образования у всей массы молодых мужчин; а уж если, как это уже обещают, вернут заодно и 2-летний срок службы…

Амбиций больше нет. Молодые люди не рассматриваются как будущие ученые, технологи или даже изобретатели новых вооружений. Нет, в это в РФ уже никто из начальства не верит, по факту (не по речам) ни о какой «победе в технологической гонке» никто не помышляет; молодые люди рассматриваются утилитарно – как пушечное мясо. Их дело – призваться в армию рядовыми, научиться держать автомат – и бегать в атаку. Ну – или отбиваться, сидя в окопе. Вместе с мобилизованными «старшими товарищами», конечно же.

Проще говоря – будущее страны нынешнее руководство РФ уже не интересует от слова «совсем». Удержаться бы в настоящем.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.22 / Мнение: Маски пали!

11.10.22 / В Саранске открылся детский сад строгого режима «Тюремок»

18.08.22 / Мнение: Об автопроме сверхдержавы… Как обойти санкции?

24.06.21 / Скандалы: Карине Цуркан не зачли даже тюрьму

08.11.21 / Топономическая комиссия Северной Осетии предложила переименовать Владикавказ

01.06.22 / Станислав Киселев: Партнерство – катализатор изменения строительной отрасли

09.06.21 / Скандалы: «Кортеж» не запустился в небо

13.08.22 / Армия США не досчиталась половины новобранцев

14.02.22 / Украина перекрыла часть воздушного пространства над Черным морем

07.10.22 / Мнение: Форрест Гамп – не выдумка!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика