Мнение: Юниоры с автоматом не нужны

Странноватый «министр обороны» Шойгу (хотя известно, что де-факто он уже с полгода как не более чем номинальный глава военного ведомства) вылез давеча с интересным предложением об изменении призывного возраста в РФ: вместо «с 18 до 27» сделать «с 20 до 30» лет. Поскольку в РФ нет парламента как такового (и отсутствует де-факто сама законодательная ветвь власти) – можно считать, что закон об изменении ПВ уже принят, остаются лишь формальности, которые потребуют какого-то времени.

Смысл «нововведения» тоже прозрачен и ясен, как слеза: призывников хотят задействовать в реальных боевых действиях, и потому сочли необходимым повысить возраст бойцов – чтоб чуть больше заматерели. Недаром ведь в спорте игроки до 21 года считаются «юниорами», и «юниоры» даже соревнуются отдельно от «взрослых», на своих собственных юниорских первенствах мира и Европы. Так делают, потому что считается, что «взрослые» мужики сильнее по определению, и они «юниоров» просто затопчут.

В СССР такого не было – он спокойно воевал именно юниорами, например, в том же Афганистане. Никаких «контрактников» в СССР не было, и основной контингент рядового и сержантского состава в ДРА был в возрасте 18-20 лет. Да и в Чечне было так же – с моджахедами воевали «солдатики» того же возраста, хотя это была уже армия РФ.

Так что же – гуманизм? Добрые дяди Путин и Шойгу берегут юношей, не хотят, чтобы гибли 18-ти и 19-летние? Возможно, что отчасти даже да.

Но для полного ответа на вопрос надо бы разобраться – а почему в совке упорно держали планку призыва на 18-летнем возрасте? Разве советским не приходили в голову те же соображения – что призывниками надо будет воевать, что лучше, когда призывник постарше – он и покрепче будет, и поухватистей…, да и, что скрывать, поумнее?

По всей видимости, в СССР всё это понимали – но всё ж учитывали и другие соображения. И прежде всего – интересы высшей школы, высшего образования. Все-таки поздний СССР не был до такой степени, как нынешняя РФ, ориентирован на войну, не был до такой степени милитаризован. Можно даже предположить, что у СССР еще имелись некие амбиции «догнать и перегнать» западные страны в области науки, техники и технологий, превзойти их УМОМ и уровнем образования своих кадров.

И для этого даже наступали на интересы «священной коровы» – армии. В «советском» идеале предполагалось, что молодые люди отслужат в армии максимально рано, сразу по достижению совершеннолетия, до 20 лет – а уже потом основная масса начнет «обалдевать знаниями», и этот процесс уже будет непрерывным, без отвлечения на «долг Родине». Что, как предполагалось, повысит качество и уровень этих знаний.

Когда путинское государство идет на повышение призывного возраста – оно тем самым расписывается в том, что никаких «научно-образовательных» амбиций у него уже не осталось. Возраст «20-30 лет» – это гарантия того, что «служба в армии» будет обязательно РВАТЬ процесс получения высшего образования у всей массы молодых мужчин; а уж если, как это уже обещают, вернут заодно и 2-летний срок службы…

Амбиций больше нет. Молодые люди не рассматриваются как будущие ученые, технологи или даже изобретатели новых вооружений. Нет, в это в РФ уже никто из начальства не верит, по факту (не по речам) ни о какой «победе в технологической гонке» никто не помышляет; молодые люди рассматриваются утилитарно – как пушечное мясо. Их дело – призваться в армию рядовыми, научиться держать автомат – и бегать в атаку. Ну – или отбиваться, сидя в окопе. Вместе с мобилизованными «старшими товарищами», конечно же.

Проще говоря – будущее страны нынешнее руководство РФ уже не интересует от слова «совсем». Удержаться бы в настоящем.