 

Бербок заявила о необходимости подумать над новыми поставками вооружений Украине после решения США по ЗРК Patriot

23.12.2022, 1:02, Новости дня
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В свете намерения США передать Украине ЗРК Patriot Берлин также «должен посмотреть, что еще может отправить», сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства Германии сообщила об этом после встречи с датским министром иностранных дел Ларсом Лекке Расмуссеном, передает ТАСС.

Представители ее партии «Союз 90/Зеленые» после объявления США о поставках ЗРК Patriot усилили давление на канцлера Олафа Шольца, требуя расширить немецкую помощь Украине в области вооружений. В частности, они требуют передачи Украине танков немецкого производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel и EFE.

Сам Шольц тем временем отправился в рождественский отпуск на Лансароте, один из семи Канарских островов, на самолете ВВС своей страны. Это полностью частная поездка. Шольц впервые отправился на Канарские острова с тех пор, как стал канцлером, хотя до вступления в должность уже посещал остров.

Напомним, после того, как на польскую деревню упала украинская ракета, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. Варшава предлагала передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, но отказывалась отдать свои. Германия тоже не стала передавать Украине эти комплексы. В результате направить Украине ЗРК Patriot согласились США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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