На газовом хранилище в Марокко произошел пожар и прогремело несколько взрывов
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В городе Мухаммадия в Марокко из-за утечки газа произошел пожар на газовом хранилище, сообщают информационные агентства.
К тому моменту, как на место инцидента прибыли пожарные, на газовом хранилище уже прогремело несколько мощных взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hespress.
Напомним, через Марокко проходят поставки газа в Европу, хотя этот путь еще раньше столкнулся с трудностями из-за разногласий испанцев с крупным поставщиком Алжиром в ситуации вокруг Западной Сахары.
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