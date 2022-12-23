 

На газовом хранилище в Марокко произошел пожар и прогремело несколько взрывов

23.12.2022, 1:02, Новости дня
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В городе Мухаммадия в Марокко из-за утечки газа произошел пожар на газовом хранилище, сообщают информационные агентства.

К тому моменту, как на место инцидента прибыли пожарные, на газовом хранилище уже прогремело несколько мощных взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hespress.

Напомним, через Марокко проходят поставки газа в Европу, хотя этот путь еще раньше столкнулся с трудностями из-за разногласий испанцев с крупным поставщиком Алжиром в ситуации вокруг Западной Сахары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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