 

МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными

23.12.2022, 1:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщения, в том числе со стороны США, о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, сообщил МИД КНДР.

Об этом информирует «Ренхап». Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи, передает ТАСС.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».

Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители РФ сам факт такой сделки категорически опровергают.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Экономика: Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

27.01.21 / У парламентской фракции “Слуга народа” появилось свое мобильное приложение

23.01.21 / Крым предложил создать сообщество входивших в состав Византии городов

12.08.20 / Германия заявила о «волне репрессий» в отношении белорусских демонстрантов

14.06.21 / В ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов

14.03.21 / Захарова заявила о развенчании мифа о независимости британских СМИ

10.01.22 / В Роспотребнадзоре указали на тяжелое течение COVID-19 у детей

15.12.20 / Жёсткий карантин на Рождество грозит немецким магазинам волной банкротств

27.05.21 / Глава Татарстана предложил ограничить доступ детей в интернет после стрельбы в школе Казани

05.09.20 / У космонавтов нашли изменения в мозге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика