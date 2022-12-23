МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными

Сообщения, в том числе со стороны США, о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, сообщил МИД КНДР.

Об этом информирует «Ренхап». Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи, передает ТАСС.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».

Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители РФ сам факт такой сделки категорически опровергают.

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