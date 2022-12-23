Старик против лузера — 19FortyFive объяснил, почему американцы против участия Байдена и Трампа в новой президентской гонке

Большинство американцев не хотят, чтобы ни Джо Байден, ни Дональд Трамп снова баллотировались на пост президента США, пишет 19FortyFive со ссылкой на недавний опрос CNBC. Преклонный возраст и физическое состояние действующего президента вызывают у американской общественности сомнения в том, что он сможет победить в президентской гонке, а Трампу не могут простить его политические поражения. Тем не менее существует возможность того, что именно они снова будут противостоять друг другу на следующих президентских выборах через два года.



AP

Согласно опросу CNBC, большинство американцев не хотят, чтобы ни Джо Байден, ни Дональд Трамп снова баллотировались на пост президента США. Более того, опрос также показал, что у обоих кандидатов нет достаточной поддержки со стороны собственных партий. Полученные данные не должны удивлять, поскольку крайне низкие рейтинги оба политика заслужили за время своего пребывания в должности, пишет 19FortyFive.

Основной причиной, почему демократы не хотят, чтобы действующий президент США баллотировался на второй срок, является его преклонный возраст, поскольку ему 80 лет. В случае переизбрания окончание его полномочий придётся на его 86-летие, что почти на десять лет больше средней продолжительности жизни мужчин в США. В то время как Байден будет иметь доступ к лучшему медицинскому обслуживанию за всю историю человечества, которое только может получить человек, назначение 80-летнего кандидата на второй срок даже лишь по статистике является «авантюрой», отмечает издание.

Демократы также стесняются признаться в том, что Байден уже не так проницателен, каким он был даже сравнительно недавно, когда занимал пост вице-президента при Обаме. Теперь же Байден путается в словах и иногда несёт чепуху. Байден выглядит стариком и ведёт себя соответственно, в связи с чем демократы задаются вопросом, как он будет выглядеть через шесть лет, пишет 19FortyFive.

Дональд Трамп тоже не молод, однако выдвижение его кандидатуры не хотят поддерживать не по этой причине. Как подчёркивает издание, Трамп замешан в различных судебных процессах, расследованиях и скандалах, и если раньше его яростно ненавидели демократы, то теперь и республиканцы начинают испытывать некоторую усталость от него и не уверены в его победе на предстоящих выборах. Хотя многие республиканцы не признают проигрыш Трампа в прошлой президентской гонке, тем не менее большинство из них понимают, что Трамп проиграл, причём с разницей в 7 миллионов голосов. Республиканцы начинают признавать простой прагматизм: Трамп — неудачник, а «лузерам» нелегко побеждать на президентских выборах, подчёркивает 19FortyFive.

По мнению автора статьи, промежуточные выборы наглядно продемонстрировали, что Трампу сейчас приходится нелегко, поскольку поддерживаемые им кандидаты были разгромлены. В этой связи многие однопартийцы винят Трампа в неспособности республиканцев вернуть контроль над сенатом.

Большинство американцев, которые не хотят видеть Трампа или Байдена среди кандидатов в президентской гонке будут, скорее всего, разочарованы, поскольку Трамп уже заявил о своём участии в ней, а Байден вполне может объявить об этом в ближайшее время. В таком случае Байден безоговорочно получит одобрение демократов, в то время как заявка Трампа будет оспорена внутри Республиканской партии. Тем не менее у бывшего президента есть солидный шанс заручиться поддержкой однопартийцев. Таким образом, на всеобщих выборах 2024 года может произойти именно то, чего избиратели опасаются больше всего: противостояние Байдена и Трампа, резюмирует 19FortyFive.