 

Le Figaro – «пора навести порядок» — евродепутата возмутили огромные взятки в Европейском парламенте

23.12.2022, 1:00, Разное
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«Я бы никогда не мог подумать, что мешки с деньгами могут ходить по Европейскому парламенту», — заявил о коррупционном скандале председатель спецкомиссии Европарламента по внешним вмешательствам Рафаэль Глюксманн. Как приводит его слова Le Figaro, депутат призвал навести порядок в европейских структурах.


AP

«Нам нужно навести порядок в наших институтах», — заявил председатель специальной комиссии Европейского парламента по внешним вмешательствам Рафаэль Глюксманн. Как отмечает автор статьи в Le Figaro, это заявление связано с коррупционным скандалом из-за Катара.

«Наши институты были слишком открыты для интересов иностранных режимов, к тому же сверхбогатых и коррупционных», — отметил он, приведя в качестве примера Катар, Россию, Китай и Азербайджан. Он назвал сложившуюся ситуацию «чем-то вроде Дикого Запада, куда иностранные режимы могут приходить за покупками».

И хотя, как он признался, коррупционного скандала можно было ожидать, но удивило его то, как это всё было организовано. «Я бы никогда не мог подумать, что мешки с деньгами могут ходить по Европейскому парламенту».

Как напоминает автор статьи в Le Figaro, в начале декабря в доме бывшего вице-председателя Европарламента Евы Кайли нашли сотни тысяч евро наличными. Её подозревают в том, что она действовала в интересах Катара. 


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