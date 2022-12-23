 

Мнение: Зачем жителю Татарстана загранпаспорт?

23.12.2022, 0:52, Разное
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Пишут, что с января по ноябрь 2022 года в Татарстане выдали 149 748 загранпаспортов. Это на 31,8% больше, чем за тот же период 2021 года.

О чем говорят эти цифры?

Что Татарстан процветает? Что все больше и больше жителей республики хотя путешествовать по заграницам, отдыхать, учиться, лечиться, ходить по магазинам  за пределами России?

Или о том, что все больше и больше жителей Татарстана задумываются: а не уехать ли из России? И на всякий случай решили обзавестись загранпаспортом?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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