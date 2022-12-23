 

Разъехались: Решившийся на развод Плющенко объявил о расставании с Рудковской

23.12.2022, 0:50, Разное
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Знаменитый продюсер – не первая супруга прославленного фигуриста. Яна Рудковская уже так давно вместе со спортсменом, что мало кто помнит, как он был женат на Марии Ермак, но в конце концов решился на развод. Почти сразу после расставания Евгений Плющенко снова женился.

Его отношениями со знаменитой блондинкой многие восхищаются. Конечно, вокруг этого союза ходит много слухов, но пока ни одна сплетня не стала реальностью. Супруги продолжают жить вместе, воспитывают двух детей и выглядят очень счастливыми. Хотя, как оказалось, и в их отношениях был сложный период.

Евгений Плющенко стал гостем программы “Секрет на миллион”, где объявил о расставании с Яной Рудковской. Конечно, речь шла не о разрыве отношений, а жизни порознь. По словам фигуриста, было время, когда из-за работы разъехался с женой: продюсер была в Москве, а спортсмен – в Петербурге.

Это расставание едва не привело к краху звездных отношений. Благо, супруги вовремя поняли, что не могут жить вдали друг от друга – оба хотели семейного счастья, а Яна Рудковская мечтала подарить мужу наследников. В итоге так все и получилось: теперь Евгений Плющенко – прекрасный семьянин, который воспитывает двух детей и души не чает в любимой супруге.


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