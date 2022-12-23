 

Мина Красноречивый: народные приметы и запреты 23 декабря

23.12.2022, 0:50, Разное
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ИСТОРИЯ

Святой Мина Александрийский служил при дворе императора Максимина в IV веке. Однажды самодержец отправил его из Греции в Египет разобраться с конфликтом язычников и христиан. Вместо подавления христиан, красноречивый Мина убедил язычников перейти в новую веру.

Узнав о случившимся, разгневанный император отправил знать за Миной, однако и тех праведник обратил в христианство. Тогда Максимина лично прибыл в Александрию и приказал убить своего прежнего слугу, а тело бросить в море.

Позже мощи были перенесены в Константинополь и преданы земле по христианскому обряду. В честь святого Мины Красноречивого император Юстиниан воздвиг храм.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти запрещается ссориться, ругаться, браниться, сквернословить и сплетничать. Православные верят, что плохое отношение к окружающим может навлечь гнев святого. Кроме того, у наших предком не принято было в на Мину Красноречивого сидеть дома.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Христианский святой считается покровителем зрения. На Руси ему молились не только, чтобы вернуть физическое здоровье, но и раскрыть глаза в духовном плане, то есть познать истину. Для детей в день Мины Красноречивого читали заговоры от ночных кошмаров. Кроме того, 23 декабря наши предки обязательно смотрели на небо – яркие звезды предвещали скорые холода.


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