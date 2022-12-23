Скандалы: Прибыли российских компаний упали в октябре в 1,8 раза

Какие отрасли оказались в убытках на фоне кризиса

В октябре 2022 года прибыли российского бизнеса сократились в 1,8 раза в годовом выражении, раскрыл Росстат. Убытки понесли сектора оптовой торговли и гостиниц с общепитом. Эксперты объясняют общее снижение эффектом высокой базы.

Сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) российских компаний в октябре 2022 года снизился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,66 трлн руб. (в октябре 2021 года было 3 трлн), следует из данных Росстата. Совокупная прибыль прибыльных организаций достигла 1,78 трлн руб., а убыток убыточных составил около 128 млрд.

Месячный финансовый результат корпоративного сектора в России начал устойчиво снижаться с июня 2022 года, когда он сократился на 31% год к году. В июле последовало уменьшение на 15%, в августе — на 16%, а в сентябре организации вообще не получили прибыли (совокупный убыток компаний превысил совокупные прибыли на 728 млрд руб.). В январе—феврале чистая прибыль российского бизнеса на 66% превышала сравнительный показатель предыдущего года.

В октябре в нескольких отраслях было зафиксировано отрицательное сальдо прибылей и убытков, следует из расчетов РБК. В оптовой торговле (кроме автомобилей и мотоциклов) убыток составил 125 млрд руб. (против прибыли 489 млрд в октябре 2021 года), в розничной торговле прибыль в октябре, наоборот, выросла до 79 млрд руб. (против 13 млрд годом ранее). В сфере гостиниц и предприятий общественного питания убыток составил 2,1 млрд руб.

Компании обрабатывающего сектора в октябре по совокупности получили прибыль 707,6 млрд руб., но она снизилась на 14,7% по сравнению с октябрем прошлого года. В сельском хозяйстве баланс прибылей и убытков сократился в 2,2 раза — до 51 млрд руб.

«Данные показатели связаны с эффектом высокой базы прошлого года. Сейчас на поддержку бизнеса в условиях адаптации к новым условиям, переориентации транспортно-логистических цепочек правительством реализуется план первоочередных действий, а также определены стратегические приоритеты», — сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос РБК.

Результаты десяти месяцев

По итогам десяти месяцев Росстат зафиксировал снижение чистого финансового результата — на 8,1% в годовом выражении, до 21,8 трлн руб. Сильнее всего прибыли сократились у организаций водоснабжения, сбора и утилизации отходов (на 22%), а также у компаний в сфере рыбного хозяйства (на 25,6%). Компании по добыче нефти и газа сократили прибыль на 19,4% к прошлогоднему уровню — до 2,3 трлн руб.

Убыток получили фирмы в сфере передачи пара и горячей воды и кондиционирования воздуха (минус 29,8 млрд руб.), почтовой связи и курьерской деятельности (минус 27,6 млрд). Кроме того, в отрицательную зону ушли результаты организаций, которые специализируются на научных исследованиях и разработках (минус 9,3 млрд).‎ В общей сложности убыток за десять месяцев был зафиксирован более чем у 16 тыс. компаний, и его сумма (5,06 трлн руб.) оказалась в 2,5 раза выше прошлогодних значений, следует из материалов Росстата.

Спад прибыли в ряде отраслей, включая добычу полезных ископаемых, аналитики SberCIB в августе связывали в том числе «с выходом иностранных партнеров из совместных проектов и санкционными ограничениями, наложенными на высокотехнологичные сектора».

Несколько отраслей показали высокие темпы роста финансовых результатов по итогам января—октября в годовом выражении. Среди них — строительство (рост в 2,4 раза), грузовые железнодорожные перевозки (в два раза), а также общепит и гостиничный бизнес (плюс 56%). В совокупности прибыль получили 41,3 тыс. организаций, и ее совокупный размер достиг 26,87 трлн руб., что на 4,4% превышает значение соответствующего периода предыдущего года, указывают в Росстате.

Методология Росстата

Баланс прибылей и убытков рассчитывается Росстатом на множестве средних и крупных нефинансовых предприятий по сопоставимому кругу организаций, госучреждения также не входят в расчет. Показатели даются в действующих ценах, то есть без поправки на инфляцию.

Росстат получает оперативную (помесячную) статистическую информацию по форме П-3 на основании бухгалтерской отчетности. По итогам года данные уточняются, но, как правило, незначительно, сказал РБК представитель Росстата.

Эффект высокой базы

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв не считает существующую динамику сокращения прибыли корпоративного сектора критической, объясняя ее отчасти эффектом высокой базы прошлого года. Тогда рост прибыли определялся, с одной стороны, высокими темпами роста экономики (ВВП России вырос в прошлом году на 4,7%. — РБК), с другой стороны, благоприятными изменениями ценовой и внешней конъюнктуры для большей части сырьевого сектора, отметил он.

«В периоды кризисов всегда происходит трансформация потоков доходов между секторами. Как правило, это переток между финансовым сектором и другими секторами экономики», — говорит Широв.

По его мнению, снижение прибыли может быть одним из рисков для инвестиционной активности (но вовсе не главным) наряду с общим ослаблением экономической конъюнктуры, темпов роста ВВП, торможением цен на сырьевые товары.

Если бы не комплекс стабилизационных мер государства, финансовые результаты российских компаний, вероятно, упали бы гораздо сильнее, считает первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. «То, что спад за десять месяцев ограничился 8% по сравнению с прошлым годом (когда прибыль предприятий росла кратно на фоне быстрого восстановления от последствий пандемии), безусловно, заслуга принятых мер по стабилизации экономики», — утверждает он.

Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв, Инна Деготькова

Оригинал материала: “РБК”