Близнецам подойдут обесцвеченные брови: бьюти-тренд 2023 года, который стоит попробовать по знаку зодиака

В 2023 году будет множество удивительных и роскошных тенденций в сфере красоты. Тенденции все время меняются, однако это не означает то, что за ними невозможно угнаться.

Вот несколько советов относительно того, какой именно бьюти-тренд стоит попробовать, основываясь на своем знаке зодиака, чтобы выглядеть просто потрясающе.

Овен

Овны относятся к стихии Огня, и их постоянно обуревает страсть. Эти люди невероятно конкурентоспособные и готовы всегда выкладываться на полную, не боясь отказа или же осуждения.

Именно поэтому омбре на ногтях станет самым лучшим решением для представителей этого знака. Это модный вариант на каждый случай.

Овнам следует обратить внимание на красное омбре, которое начинается со светлых оттенков нюдового или белого и заканчивается более темными оттенками насыщенного красного, такими как малиновый или бордовый.

Также отличным решением станет омбре в стиле заката. Такой дизайн ногтей включает в себя смесь оранжевого, желтого, розового и красного цветов, безупречно сочетающихся друг с другом. Это позволит создать иллюзию заката на каждом ногте.

Телец

Тельцы честные, надежные и элегантные. Самой лучшей тенденцией 2023 года, который им больше всего подходит, является глазированный эффект, создающийся при помощи хайлайтера.

После нанесения капли жидкого хайлайтера на виски между внешним краем глаза и линией роста волос можно всегда выглядеть свежо, а кожа станет идеально увлажненной. Кроме того, это поможет выглядеть элегантно.

Близнецы

Близнецы являются общительными, веселыми и любознательными. Они совершенно не боятся экспериментировать и пробовать что-то совершенно новое и просто невероятное.

Именно поэтому осветленные брови являются той тенденцией, с которой Близнецы будут экспериментировать в 2023 году. Брови обладают огромной силой, когда речь идет о преображении лица и всего внешнего вида.

Обесцвечивание бровей является совершенно новым трендом, который можно попробовать, чтобы выглядеть восхитительно и вызвать самый настоящий ажиотаж.

Рак

Раки – верные и любящие люди. Они оберегают тех, кто им особенно дорог. Они следуют своим эмоциям и интуиции.

Поскольку Раки относятся к водной стихии, то самым лучшим трендом для них в 2023 году будет прическа “коса русалки”.

Эта прическа хороша тем, что она простая в укладке и не требует слишком много времен и сил. Начиная плетение, нужно разделить волосы пополам и в верхней части завязать их в хвост. Затем заплести косу и немного распушить прическу, чтобы придать ей просто невероятную текстуру.

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Лев

Львы являются жизнерадостными, творческими людьми. Они уверенные в себе и целеустремленные.

Львов привлекают яркие цвета, именно поэтому самым лучшим бьюти-трендом в 2023 году для них станет цветная подводка для глаз. Такой макияж поможет выразить себя и придать образу притягательность.

Если глаза зеленые, можно использовать бронзовую, фиолетовую и золотистую подводку. Если глаза карие, то самым лучшим решением станет розовый, голубой и желтый цвет. Девушкам с голубыми глазами стоит выбрать для себя красный, оранжевый и более насыщенные оттенки синего.

Дева

Девы отличаются тем, что они любят, когда все упорядочено и находится на своих местах. Это самые настоящие перфекционисты.

В 2023 году отличным решением для Дев станет монохромный макияж. Все косметические средства должны быть подобраны тон в тон.

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Монохромный макияж получается тогда, когда один и тот же цвет используется на глазах, губах и щеках. Помаду можно легко использовать в качестве теней и румян.

Весы

Они обладают высоким уровнем обаятельности. Весы различными способами пытаются сделать свой образ более привлекательным.

Один из самых лучших способов добиться желаемого – сделать свои ресницы идеально завитыми. Эта модная тенденция 2023 года отлично подходит для Весов.

Чтобы ресницы были красивыми, нужно расчесывать их, наносить масла, придерживаться здорового питания, а также делать перерыв в нанесении тяжелого макияжа.

Скорпион

Люди этого знака точно знают то, как жить честно и нравственно. Скорпионам нечего скрывать. Именно поэтому стеклянные ногти станут отличным решением в 2023 году.

Такой маникюр особенно хорошо подходит для создания привлекательного и стильного праздничного образа. Можно использовать специальные голографические наклейки, которые создают иллюзию стеклянных осколков, улавливающих блеск совершенно любого отраженного света.

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Стрелец

Они просто одержимы идеей самосовершенствования и используют свою честность для успешного общения с другими людьми.

Стрельцам в 2023 году стоит использовать золотистые тени, которые выглядят очень гламурно. Золотистый блеск выглядит игриво и придает совершенно любому образу особую притягательность.

Козерог

Эти люди стремятся к практичности и стараются оставаться приземленными. Они стремятся к новым знаниям, учатся новому, а также пытаются достигнуть своих целей.

В 2023 году Козерогам стоит выбирать для себя стрижку “бабочка”, которая станет самым настоящим трендом. Эта прическа характеризуется созданием красивых слоев, напоминающий крылья бабочки. Самый короткий слой должен быть подстрижен до линии подбородка, а самый длинный может быть настолько длинным, насколько хочется.

Водолей

Эти люди обладают аналитическим мышлением, а также мудростью. Они всегда могут логично подходить ко всему происходящему.

В 2023 году Водолеям стоит сделать галактические ногти. Это достаточно простой маникюр, который можно легко сделать самостоятельно. Все, что потребуется, так это просто черный лак, а также акриловая краска таких цветов, как синий, серебристый, белый, сливовый и бирюзовый.

Рыбы

Эти люди отличаются природным чувством сострадания и эмоциональной чувствительностью. Они изобретательные, творческие и аристократичные.

Чтобы сделать красивый и креативный макияж, нужно добавить сияющие камни, которые будут выступать в качестве украшения. Это модный тренд в 2023 году. Этот макияж поможет выглядеть блестяще.