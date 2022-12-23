Мнение: О другом порвавшемся русском либерале… Правильный текст, от которого «забомбит»

Говорят, всякий русский либерал «рвётся» на украинском вопросе. Ан, нет, бывают исключения.

Но ещё неизвестно, что хуже, а кто гаже.

Небольшой текст под катом наверняка вызовет… скажем так, «взрыв эмоций». Особенно у людей порядочных и честных. Потому, собственно, он и под катом. А вопрос тот же, что и 108 лет назад.

Должен ли русский либерал и просто порядочный человек желать России поражения и в меру сил на это работать?

Ну вот вам и ответ:

«В последнее время многих россиян сильно колбасит на эту тему. И будет ещё сильнее колбасить дальше. Потому что взвешенность, способность понимать разные стороны конфликта очень хороша и нужна в мирное время. Диалог, посредничество, культура спора очень важны. Но сейчас время разговора пушек, а не муз. Для культуры диалога и самих диалогов время ещё придёт. WWII закончилась не потому, что в Германии стало много антифашистов. И геноцид в Руанде закончился не потому, что акции толерантности и интернационализма там внезапно резко выросли.

Вот и сейчас надо прежде всего, чтобы [военный конфликт] закончился. Но не на условиях Путина. А на условиях Украины и, возможно, остальных акторов, которые пожелают выставить РФ свои счета: Япония, Молдавия, Грузия… Надо «давить», пока РФ (или что-то на её месте) не согласится на добровольный уход с присоединённых территорий и на контрибуции за всё убитое и разрушенное.

И чтобы на эту тему колбасило чуть меньше, стоит понять одну непростую вещь. Да, желать своей стране поражения сейчас можно и нужно. Потому что она, #Россия, творит чистое беспримесное зло. Другое дело, чтобы из победы над этим злом не выросло новое, ещё большее зло, как вышло у Ленина, тоже желавшего своей стране поражения. Но это отдельная и сложная тема, а сначала надо победить.

И этого не надо смущаться. Надо честно сказать себе: «моя страна оккупирована». Не только Донецкая и Луганская области, #Крым, части Запорожья и Херсонщины. «Оккупированы» моя Москва, мой Питер, моя Псковщина, моя Карелия и Хибины, мой Томск, Ярославль, мой Екатеринбург и Новосибирск, далее по списку. Всё это и многое другое — длящиеся преступления. Нельзя помогать тем, кто эти преступления творит (даже носками и варежками). Нужно помогать тем, кто с этими преступлениями борется.

Зло должно быть наказано.»

Что ж, этот прекрасный текст даже не хочется портить неудобным вопросом является ли восстановление Мариуполя за счёт российского бюджета, которое идёт сейчас полным ходом, частью того самого «беспримесного зла» Made in Russia? И являются ли регулярные обстрелы донецских и луганских городов и сёл со стороны ВСУ, приводящие к столь же регулярной гибели мирных граждан, элементом «чистого, беспримесного добра»? Ответ прекраснодушных людей известен заранее: «עַיִן תַּחַת עַיִן», lex talionis, а лес рубят — щепки летят ©. Да и #победа над «беспримесным злом», конечно же, важнее жизней каких-то лугандонских орков. Таково нынче «абсолютное добро»…

Прекрасный текст, да. И автор прекрасен. Вообще замечателен. Если только не знать о том, что русский либерал Борис Грозовский не просто имеет израильский паспорт, но интегрирован в жизнь ханаанскую настолько, что дочь его уже служит в израильской армии.

Естественно, таким прекрасным людям со светлыми лицами легко рассуждать про «РФ или что-то на её месте» — это не их страна и не их Родина, даже если по первому паспорту вроде как место рождения. Но как быть тем, в чьём кармане или бумажнике не лежит теудат-зеут, и даже права на репатриацию нет ввиду «неправильной» родословной? Перефразируя вопрос в начале текста, должен ли обычный россиянин, которому «некуда валить», даже считая свою страну в этот раз кругом неправой, желать ей поражения и сокрушения во имя «торжества вселенской справедливости» и тем более — работать на это?

Или более порядочным и честным было бы, руководствуясь максимой «пусть моя страна и не права, но это моя страна», хотя бы не желать и не работать — принимая на себя тем самым весь риск разделить со своей страной её судьбу, какой бы она ни была?

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