 

Мнение: Как платить репарации

23.12.2022, 0:07, Разное
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Сегодня Путин впервые назвал СВО войной – “Нам надо заканчивать эту войну”. Так прямо и сказал:

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, — сказал президент в беседе с журналистами кремлевского пула в Москве. — Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно».

Депутата Горинова за то, что он назвал войну войной, посадили на 7 лет (после апелляции – на 6 лет 11 месяцев). Путину едва ли даже 5 дадут – несмотря на то, что он-то произнес табуированное слово на гораздо более широкую аудиторию (Горинов сказал “война” на заседании совета муниципальных депутатов из 11 человек, без участия публики вовсе). Горинову 61 год, и он, вполне возможно, умрет в колонии уже в ближайшие месяцы. Путину 70 лет, и он бы, наверно, протянул в колонии еще меньше… но речь не об этом.

Даже, как видим, на самом высоком уровне зашла речь о прекращении войны – и, я смотрю, в соцсетях оживилась дискуссия. Сегодня в ФБ прочитал: известный блогер заявил, что требует остановки войны прямо сейчас, пишет, что не возражал бы и вернуть какие-то из уже захваченных территорий – но на прямой вопрос о репарациях ответил категорическим отказом. И мнения там сразу разделились, причем большинство стояло именно на этих позициях: да – войну готовы прекратить, войска отвести… Но никаких репараций платить не будем! Ишь, мол! Еще чего!

Честно говоря, меня такая позиция как-то даже вводит в ступор. Я не могу понять – а как это? Как – не платить репарации Украине? На каком основании?

Тут ведь всё – яснее и прозрачнее некуда. Кто напал? Мы. Города, дороги, мосты, больницы, школы, электростанции разрушали? Разрушали. Ущерб нанесли огромный? Громадный. Какие-то оправдания этому есть? Нет (нет, в самом деле – какие оправдания? Чем обосновать – хотя бы теоретически? Лично я не вижу. Если вы видите – жду в комментах).

Стало быть, коли так – надо как минимум компенсировать всё разрушенное. Возместить ущерб. Это на языке международного права и называется “репарации”, от слова “чинить, восстанавливать”. Самое смешное, что репарации вообще безальтернативны: даже если, в какой-то параллельной вселенной, РФ “одержит победу” и таки захватит Украину – все равно ведь придется делать то же самое: чинить, восстанавливать. И значит – платить, платить и платить. А как иначе?

Однако пока эта простая мысль, как ни странно, даже в продвинутом Фейсбуке воспринимается с трудом. Люди тешат себя надеждой, что можно будет “просто” всё отвести назад, изобразить умильную улыбку и сделать вид, что ничего не было. Типа “ну, мы погорячились, с кем не бывает”. И – я не я, и лошадь не моя.

А совесть? Совесть-то должна быть? Все равно весь ущерб не восстановить – мертвых не поднять, убитых не вернуть. Значит, придется хотя бы платить. Я не вижу никакой альтернативы репарациям.

Источник: Размышления вольного социолога


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