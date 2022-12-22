 

Очень богато – Личное мнение

22.12.2022, 23:50, Разное
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Ксения Собчак безнадёжно застряла в той роскоши, какая была в тренде в начале нулевых.

Если люстра, то полтонны весом. Если шкаф, то аляповатый. И лепнина, ковры, чтобы было всё дорого и богато.


Фото: Соцсети

Собчак решила поднять всем настроение перед Новым годом и показала свои интерьеры в новом доме.

Комментировать безвкусицу я не стану. Кроме одного, пожалуй — обилие ковров, ковриков и паласов.


Фото: Соцсети

«Мой муж Богомолов – это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры», — взорвалась Собчак.

Нет, ну в во втором тысячелетии до нашей эры, ковры, наверное, были признаком хорошего вкуса и благосостояния.

Конечно же, на вкус и цвет, как известно, товарищей нет, но как мне кажется, паркет ёлочкой и ковры всё-таки должны уже остаться в прошлом. Как и сама Собчак, ведущая дорогие свадьбы.


Фото: Соцсети

А вам понравились интерьеры боярских палат с лепниной? Смогли бы в таком жить?

Источник: Лена Миро


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