Очень богато – Личное мнение

Ксения Собчак безнадёжно застряла в той роскоши, какая была в тренде в начале нулевых.

Если люстра, то полтонны весом. Если шкаф, то аляповатый. И лепнина, ковры, чтобы было всё дорого и богато.



Фото: Соцсети

Собчак решила поднять всем настроение перед Новым годом и показала свои интерьеры в новом доме.

Комментировать безвкусицу я не стану. Кроме одного, пожалуй — обилие ковров, ковриков и паласов.



Фото: Соцсети

«Мой муж Богомолов – это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры», — взорвалась Собчак.

Нет, ну в во втором тысячелетии до нашей эры, ковры, наверное, были признаком хорошего вкуса и благосостояния.

Конечно же, на вкус и цвет, как известно, товарищей нет, но как мне кажется, паркет ёлочкой и ковры всё-таки должны уже остаться в прошлом. Как и сама Собчак, ведущая дорогие свадьбы.



Фото: Соцсети

А вам понравились интерьеры боярских палат с лепниной? Смогли бы в таком жить?

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