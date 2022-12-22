«Оскар». Русское

В шорт-листе два триллера, связанных с Россией.

«Навальный» — док канадского режиссера Дэниэла Роэра, того самого, который снял картину «Когда мы были братьями» о создателе группы The Band Робби Робертсоне, она открывала в 2019 году кинофестиваль в Торонто. Мировая премьера фильма совместного производства HBO Max и CNN Films состоялась 25 января на фестивале независимого кино «Сандэнс», где она получила приз зрительских симпатий. Затем показ фильма состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. Довольно высоки и ее шансы на получение «Оскара». В РФ ленту не показывали.

«Навальный» — биографический триллер о российском оппозиционном политике. Авторы концентрируют внимание на событиях, связанных с его отравлением.

Политику стало плохо 20 августа, когда он находился на борту самолета, летевшего в Москву. Алексея в тяжелом состоянии доставили в омскую больницу, затем его транспортировали в немецкую клинику «Шарите».

Алексей Навальный, его жена Юлия, дочь Дарья, журналист-расследователь Христо Грозев рассказывают, как это было.

Дэниел Роэр за кадром: «Алексей, хорошо подумай над ответом на мой вопрос — какое сообщение ты хотел бы оставить миру, если тебя убьют?» Навальный:

«Да ладно тебе, Дэниел. Да ну тебя. Ты как будто снимаешь фильм на случай моей смерти. Я готов ответить на твой вопрос, только, пожалуйста, пусть это будет для другого фильма. Фильма номер два. Из этого сделаем триллер, а если меня убьют, то снимем скучный фильм в память обо мне».

В Германии Навальный записывает видео о возвращении в Россию. Потом в поезде играет в телефоне в Call of Duty, а за кадром дикторы западных телеканалов перебивают друг друга: «Навальный возвращается для очередной схватки с Кремлем».

Тогда его судьба была первополосной новостью.

«Чего вы ожидаете в России?» — наперебой спрашивают его журналисты на рейсе «Победы» в Москву. Cтюардесса просит всех сесть и пристегнуть ремни.

Много ретроспективной хроники. Люди в масках врываются в офис Навального. Обыски. Юля промывает глаза мужа от зеленки, которую только что бросили в лицо. Задержания. «Чем более знаменитым я становился, тем увереннее я был, что моя жизнь в безопасности: я ведь типа знаменитый, и просто так убить меня не получится».

Юлия признается, что после отравления запрещала снимать Алексея на камеру, чтобы в случае смерти он не запомнился людям в таком состоянии.

Не обходит стороной автор и участие Алексея Навального в «Русском марше» 2011 года. Сам Навальный объясняет причастность к движению националистов тем, что стремился искать и находить общий язык с разными группами соотечественников.

Дэниэл Роэр именует свою картину «историей одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Слоган фильма — «Яд всегда оставляет след».

В списке претендентов на главный приз — 15 документальных лент.

Кадр из фильма «Выход»

«Выход» Евгении и Максима Арбугаевых в шорт-листе «Oскара» — Documentary Short Film.

Этот визионерский экологический триллер получил приз «Послания к человеку» с точной формулировкой: «За визуальное удивление и поэзию», он же стал лучшим артфильмом на «ЛАВРе» — национальной премии в области кино и телевидения.

Незабываемая картина. Абсолютное погружение в первобытную стихию.

Тревожное, темного серебра изображение. Серое небо, серое море. На пустынном побережье российской Арктики — одинокий человек в старой хижине у Чукотского моря.

Это Максим Шакиров, морской биолог. Вокруг — дикая неласковая природа. И ожидание встречи. Однажды утром он пытается выйти и не может. Дверь приперта снаружи.

Полное ощущение, что начинается хоррор. Что героя окружили «чужие» или зомби. Но все еще интересней.

Это моржи. Их десятки тысяч. Максим лезет на крышу и докладывает о том, что около 95 тысяч моржей вышло из моря на побережье. Что лед в море отсутствует полностью.

Моржи напирают, медленно вползают в дом, приходится делать заграждение. Моржи стонут, кряхтят — они пришли уставшие.

Их хрип и плач — словно шум большой толпы, которую сжимают, давят, бьют.

Биолог кому-то там наверху докладывает, что были случаи паники, давки, смерти. Много травмированных животных. Мы видим мертвых самок, самцов, годовалых малышей.

Один едва живой, ослабевший сирота положил голову на тело матери. Тихо лежит, но дышит. Потом медленно-медленно уходит, уползает в море.

Гигантская трагедия, вызванная климатическим потеплением. Трагедия, до которой человечеству нет дела. Оно занято тем, что истребляет себе подобных.

Кадр из фильма «Выход»

Режиссер из Якутска Максим Арбугаев совместно со швейцарским режиссером Кристианом Фраем снял документальный фильм «Генезис 2.0» про охотников на бивни мамонта и биогенетиков — ученых, которые занимаются клонированием мамонтов. О людях, увлеченных поисками останков мамонтов, чтобы собрать генетический материал и, возможно, воскресить вымершее животное. И о торговцах, продающих кости на черном рынке. В желании добраться до заветных останков они готовы разрушать древние захоронения и нарушать незыблемые табу.

Кажется, что фильмы Максима и его сестры Евгении — сугубо экологические. Но они всегда про людей, про исчезающее вместе с мамонтами и моржами человеческое.

Кадр из фильма «Анастасия»

«Анастасия». Американская киноакадемия может наградить и короткометражный документальный фильм про ростовскую оппозиционерку Анастасию Шевченко, также попавший шорт-лист. Картину сняла британский режиссер Сара Маккарти. Она рассказывает о мытарствах и испытаниях, которые свалились на семью из-за политической деятельности активистки, которую именуют Жанной Д’Арк ростовской оппозиции. Как раз накануне объявления списка претендентов — ростовский суд заочно заменил оппозиционерке условный срок по делу об участии в деятельности нежелательной организации на реальный. Ранее по вынесенному приговору Анастасия Шевченко должна была регулярно отмечаться у правоохранителей и обязывалась не менять место жительства. Однако вскоре она переехала в Вильнюс и была объявлена в розыск. Из-за этого суд решил поменять наказание активистке на заключение в колонии. Поедет ли героиня фильма на оскаровскую церемонию, пока не известно.

Церемония вручения премии «Оскар» намечена на 12 марта 2023 года.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

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