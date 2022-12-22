Мнение: Китайцы сбрасывают облигации США, российско-китайская лунная база и прочные отношения с Китаем

1. Китайцы готовятся к открытому конфликту с США. Для этого они, в частности, избавляются от облигаций американского госдолга. По данным за октябрь, Китай держит в облигациях США 909 миллиардов долларов, тогда как ещё полгода назад владел бумагами американского Казначейства более чем на 1 триллион долларов (ссылка).



Сбрасывает американские бумаги и Япония. В октябре она продала 42 миллиарда облигаций США, снизив из запас до 1,078 триллиона.

Как видите, Япония занимает сейчас первое место по держанию госдолга США, несмотря на то, что даже по номинальному ВВП японская экономика вчетверо меньше китайской.

Американский внешний долг всё больше зависит от готовности вассалов США терпеть убытки. Активно наращивают его сейчас только безответные европейские страны.

2. Россия и Китай строят новые планы сотрудничества. Мы вместе будем создавать лунную базу (ссылка):



Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами — это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — сказал он.

3. Китай вновь подтверждает, что отношения с Россией находятся на исторически высоком уровне (ссылка):

Российско-китайские отношения выдержали испытание международными перипетиями и трудностями. Так прочность отношений России и Китая оценил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укреплять взаимодействие Пекина и Москвы «ради более справедливого глобального управления» имеющимися ресурсами и решения мировых проблем.

На встрече Си и Медведева многие обратили внимание на флаг, очень похожий на советский. Это флаг Коммунистической партии Китая (ссылка). Которая, сохранив аристократический принцип управления государством, щепетильно следит за тем, чтобы в экономике Китая царствовал здоровый капитализм.