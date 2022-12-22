Заколка-веточка, красная лента и коса-пучок: праздничные прически, которые можно сделать дома

Чтобы красиво уложить волосы для празднования Нового года, не обязательно идти в парикмахерскую. Можно сделать дома эффектную прическу, не прибегая к посторонней помощи. Изучите подборку удачных домашних укладок к празднику.

Елка

Чтобы сделать на голове рождественское дерево, заплетите косу-колосок. Сверху она должна быть тугой, а к низу – распушенной. Украсьте ее шпильками с разноцветными наконечниками.

Подарочный бантик

Самый простой вариант новогоднего декора – собрать волосы в высокий пышный пучок. А потом при помощи невидимки прикрепите впереди подарочный бантик.

Звездный декор

Если у вас рыжие, каштановые или черные волосы, то это отличный фон для золотистого звездного декора. Выберите такой вариант, как вам нравится. Это могут быть клейкие стразы, которые крепятся при помощи утюжка или сверкающие стразы на невидимой леске.

Ободок в греческом стиле

Наденьте на голову красивый декорированный ободок и заплетите волосы так, чтобы они стали частью этого ободка. Если волосы короткие или средней длины, нижнюю часть лучше собрать в пучок. А длинные волосы можно аккуратно накрутить и оставить лежать волнами на плечах.

Рыбий хвост

Если вы не хотите дополнительных аксессуаров к своим волосам, то заплетите в качестве украшения модную косу “рыбий хвост”. Ее можно заплести сбоку, аккуратно растрепать, чтобы придать объема и красиво уложить вокруг головы. В зависимости от густоты волос коса может быть как с одной стороны, так и с двух.

Веточка падуба

Прическу для празднования Нового года можно украсить венком или гребнем с веточкой падуба – традиционным рождественским декоративным растением. Такой вариант подойдет как для очень коротких, так и для очень длинных волос. Нужно немного подобрать пряди у лица, чтобы они не мешали, а оставшуюся часть локонов следует слегка накрутить на плойку.

Красная лента

Если вы хотите немного оживить свои волосы, просто присоберите их сзади и украсьте тонкой красной лентой. Ее также можно повязать на конский хвост или вплести в косичку.