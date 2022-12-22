Как составить наряд, если Новый год придется встречать в не совсем комфортных условиях: почти праздничные миксы с юбкой и теплым свитером

Желание утеплиться, когда холодно, является вполне естественным. Однако что делать, когда нужно подумать о праздничном эффектном луке? Что выбрать и предпочесть: удобство или стильный образ? Можно совместить в контексте одного наряда и то, и другое. Для этого сочетайте свитер с юбкой. А чтобы лук получился нарядным, возьмите на вооружение следующие идеи.

Короткая юбка и сапоги-чулки

Мини-юбки в этом году и в нынешнем сезоне в частности в моде. Такие изделия гармонично сочетаются с теплыми и уютными свитерами оверсайз. Поэтому вы можете смело надевать короткую юбку с высокой талией и просторный свитер. А чтобы не замерзнуть, из обуви отдайте предпочтение сапогам-чулкам. Они станут отличной альтернативой брюкам: особенно, если под низ вы наденете термобелье и колготы.

Блестящая юбка

Если для вас важно оставаться в тренде, тогда рассмотрите вариант блестящей юбки с пайетками. Это изделие является хитом текущего сезона. Выбирайте юбку с оттенком металлик. Если вещь золотистая, тогда она будет гармонично сочетаться с вязаным красным свитером. Дополните образ стильной сумочкой.

Юбка на пуговицах и свитер с принтом

Юбка с вертикальным рядом пуговицы спереди – это отличный вариант для тех, кто хочет визуально казаться выше и оптически удлинить ноги. Если планируете надевать однотонную юбку, тогда можете сочетать ее со свитером с геометрическим принтом. Пусть верх будет разноцветным – так лук станет наряднее. Можете дополнить образ не сумочкой, а широкополой шляпой.

Ботильоны и юбка с принтом

Знаете ли вы, что летнюю юбку из тонкой струящейся ткани можно интегрировать в праздничный зимний образ? Для этого выбирайте изделие макси и сочетайте его с теплыми ботильонами (лучше из натурального материала и на меху). Чтобы лук получился более эффектным, то рассмотрите юбку с принтом. По-прежнему в моде геометрия и растительные узоры, поэтому выбирайте тот вариант, который больше по душе вам.

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Юбка из фатина

Юбки из фатина и тюля – еще один хит текущего сезона. С такими изделиями не составит труда создать праздничные игривые луки.

Создайте целостный гармоничный образ, подобрав юбку такого же цвета, как и свитер. Пусть они отличаются на пару оттенков.

Плиссированная юбка

Если вам импонируют ретро-образы, тогда рассмотрите вариант юбки длины макси или миди. Сочетайте ее с ботильонами или ботинками на шнуровке спереди.

Джинсовая юбка и меховое пальто

Если вам нравятся молодежные и экстравагантные образы, тогда рассмотрите вариант джинсовой юбки с ассиметричным подолом в сочетании со свитером и с меховым (или плюшевым) пальто. Если хотите, то можете использовать в качестве верхней одежды укороченную дубленку или полушубок. Чтобы образ получился более оригинальным, выберите пальто с анималистичным принтом.

Юбка из тюля с вышивкой

Хотите предстать в образе принцессы? Тогда обязательно примерьте пышную юбку из тюля с вышивкой или с ажурными вставками. Пусть изделие будет нежного, теплого, пастельного оттенка: например, бежевого или персикового. Отдайте предпочтение однотонному свитеру с рельефными узорами в тон к юбке.