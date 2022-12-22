Мнение: Подвести с психологом персональные итоги года!

(разговор онлайн по льготным расценкам)

По случаю предстоящих праздников – новое уникальное предложение для всех, кому дорого собственное психологическое благополучие: разговор с опытным профессиональным психологом об итогах своего личного (и не самого простого) года. Ведь конец старого года – это прекрасный повод “подбить баланс”, понять, что получилось, а что нет, какие цели оказались недостижимы, а какие – иллюзорны. И конечно – повод оценить перспективы и составить для себя план на следующий год (который обещает быть как минимум еще более непростым).

Работа психолога – помочь вам открыть те двери, которые заржавели или вообще давно заколочены в вашем сознании; просто, если это периодически не делать – не удается вырваться из “заколдованных кругов”, в которые на самом деле мы сами себя загоняем. Но это непросто – и далеко не всегда приятно. Хотя, не скрою – в итоге часто бывает интересно и совершенно неожиданно. Мы сами не знаем, как много мы сами от себя скрываем.

Обращайтесь также, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], телефон и Вацап -+7915-823-13-25. Алексей РОЩИН.