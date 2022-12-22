 

Мнение: Подвести с психологом персональные итоги года!

22.12.2022, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(разговор онлайн по льготным расценкам)

По случаю предстоящих праздников – новое уникальное предложение для всех, кому дорого собственное психологическое благополучие: разговор с опытным профессиональным психологом об итогах своего личного (и не самого простого) года. Ведь конец старого года – это прекрасный повод “подбить баланс”, понять, что получилось, а что нет, какие цели оказались недостижимы, а какие – иллюзорны. И конечно – повод оценить перспективы и составить для себя план на следующий год (который обещает быть как минимум еще более непростым).

Работа психолога – помочь вам открыть те двери, которые заржавели или вообще давно заколочены в вашем сознании; просто, если это периодически не делать – не удается вырваться из “заколдованных кругов”, в которые на самом деле мы сами себя загоняем. Но это непросто – и далеко не всегда приятно. Хотя, не скрою – в итоге часто бывает интересно и совершенно неожиданно. Мы сами не знаем, как много мы сами от себя скрываем.

Обращайтесь также, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], телефон и Вацап -+7915-823-13-25. Алексей РОЩИН.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.22 / Мнение: ВС РФ вошли в Изюм

12.05.22 / “Стимулировать спрос”: Мишустин ввел в России новый вид ипотеки

22.09.22 / Скандалы: Власти Лондона планируют превратить дома российских олигархов в социальное жилье

13.03.21 / «Альтернативы углю Донбасса нет»: Илон Маск заявил о бесперспективности зелёной энергетики

28.01.22 / Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам

24.11.22 / Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты

18.09.20 / Муж принцессы Беатрис нанял на работу свою бывшую девушку

07.07.20 / 61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

02.02.21 / Мнение: Газпром спас Европу от морозов с выгодой

02.06.22 / Рост человека влияет на риск множества заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика