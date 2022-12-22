 

Нашлась и Питту невеста! – Личное мнение

22.12.2022, 22:28, Разное
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Судя по всему, Брэд Питт всё-таки нашёл себе женщину. Причём, прехорошенькую:


Ходи ко мне, Инеска! Фото: Соцсети

Инеска де Рамон на 30 лет младше Питта. То есть, ей 29, и она была замужем за каким-то актёром.

Теперь девушка работает в Голливуде — инструктирует по питанию обеспеченных граждан Лос Анджелеса и говорит на пяти языках.


Ушла к Питту, ты должен гордиться мной, бывший муж! Фото: Соцсети

Инеска развелась всего пару месяцев назад и уже встретила своё новое счастье, хоть и немножко уже пожившее. Смелая и решительная женщина, которую Брэд Питт уже познакомил со своими друзьями — Синди Кроуфорд и с её мужем.

«Брэд и Инес сейчас официально встречаются, им очень нравится общество друг друга, и они прекрасно проводят время», — цитирует инсайдеров КП.

Очевидно, что Питт будет счастлив в Инеской — она молодая, красивая, умная и весёлая.

Что сейчас делает Анджели Джоли? Наверное, бегает из комнаты в комнату, рвёт волосики, чтобы придумать, за что ещё подать на бывшего мужа в суд.

Зря, конечно, Джоли выбрала такой формат выражения своего протеста — травит мужа. Брэд так счастлив с молодой Инеской, а Анджелина мешает.

Сколько продержится парочка? Есть ощущение — долго. Сразу видно, что Инеска не из тех, кто легко сдаётся. И вполне возможно, что она сделает Брэда Питта снова счастливым. То есть, своим упорством победит Джоли, потому что моложе и — вот тут сразу видно! — решительнее.

А вы были бы рады, если бы и ваш бывший нашёл молодую и красивую девушку?

Источник: Лена Миро


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