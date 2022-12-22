Мнение: Транспортные проблемы

Крупнейшие мировые энергетические компании ExxonMobil и Shell начали отказываться от найма танкеров, которые ранее перевозили российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Exxon с 5 декабря требует, чтобы судовладельцы удостоверились, что на арендуемых танкерах не перевозилась российская нефть или другие грузы из РФ в последних трех рейсах.

Российские компании в таких обстоятельствах будут вынуждены переходить на классический серый экспорт, прибегая к услугам крайне сомнительных или небольших компаний, что неизбежно будет сказываться на рисках и стоимости страховки. Ставка на «свой» флот, как это было ранее объявлено, вряд ли сыграет, так как увеличившееся буквально на порядок транспортное плечо требует примерно в десять раз больший тоннаж, чем тот, который был приобретен (опять-таки по серым и сомнительным схемам).

В ноябре-начале декабря наблюдался всплеск отгрузки российской нефти из портов: по всей видимости, на экспорт пошла не только добытая нефть, но и извлеченная из хранилищ. Теперь при подобных обстоятельствах экспорт резко упадет, а добытую нефть будут закачивать во все имеющиеся объемы. После чего (примерно к февралю-марту) встанет вопрос о снижении добычи.

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