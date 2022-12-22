“Боль почти не купируется”: отчаявшаяся Малышева призналась в неизлечимом заболевании

Елена Малышева много лет вещает с экрана телевизора про то, как “Жить здорово!”. Сотням тысяч зрителей она преподносит советы и комментарии именитых врачей и экспертов, но не может помочь себе. Сапожник без сапог, иными словами.

Осенью Дни.ру уже писали о том, что из-за болезни Малышева была вынуждена взять паузу в карьере: боль в подвзошной кости так измучила пожилую женщину, что та целиком сосредоточилась на лечении.

И вот, стало известно о новом заболевании Елены Малышевой. О одном из последних выпусков своего шоу она призналась в своем диагнозе. Как оказалось, неизлечимое заболевание передалось ей по наследству.

Десятки лекарств, которыми Малышева пыталась помочь себе, не принесли ни капли облегчения. Поэтому отчаявшаяся женщина обратилась к врачу, присутствовавшему на съемках одного из выпусков “Жить здорово!”.

Медик сделал ей укол, и тогда отступила боль, которая десятками лет сводила Елену с ума и лишала ее радостей жизни. Вот уже семь лет телеведущая наслаждается каждым прожитым моментом.

“Ты не можешь открыть глаза, тебя раздражает свет, любой звук и запах. Эта боль почти не купируется”, – поделилась воспоминаниями Елена Малышева.