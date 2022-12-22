Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже

Анна Герман

“Дурманом сладким веяло, когда цвели сады…” — многие

советские люди помнят эти слова и могут их пропеть. В репертуар сладкоголосой Анны

Герман вошли душевные лиричные песни, которые были актуальны полвека назад и не

менее актуальны сейчас. Алла Пугачева нервно курит в сторонке.

Майя Кристалинская

“Опустела без тебя земля”, — это мог бы быть

лозунг с плаката у замка в деревне Грязи. Однако судьба распорядилась более

рационально: так начинается песня “Нежность” в исполнении легендарной

Майи Кристалинской.

Валентина Толкунова

“Стою на полустаночке в цветастом полушалочке”, — всего

одна фраза способна навеять уйму воспоминаний у человека советской закалки. Ну

а пока мы слушаем Валентину Толкунову и представляем, как мимо пролетают

поезда, где-то одна Алла Пугачева учит иврит.

Людмила Зыкина

“Ой, снег-снежок, белая метелица…” — если бы

Примадонна чаще вспоминала строки простой русской песни, то наверняка бы ужасно

тосковала по Родине. Только вот незачем вспоминать, и уж тем более петь. Все

равно затмить Людмилу Зыкину Алла Пугачева никогда не сможет.

Клавдия Шульженко

“На тот большак, на перекресток уже не надо

больше мне спешить…” — в некотором роде это иллюстрация к жизни Примадонны,

но, в первую очередь, шедевр Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР не

знала, как на свете без любви прожить. А вот Алла Пугачева пытается, да не

только без любви, а еще и без родины.