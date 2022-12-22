Скандалы: «Сумеем заказать через Польшу»: Пригожин рассказал, как можно обойти ограничения США в отношении ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался об ограничениях США в отношении ЧВК «Вагнер» и рассказал, как их можно обойти с помощью Польши и стран Прибалтики

Накануне стало известно, что Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Американское правительство пытается максимально ограничить доступ к военным товарам. Пригожин с иронией отметил, что это удар ниже пояса.

«На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно вооружение США во многом превосходит известные аналоги»,

— приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он перечислил военные товары, с которыми могут возникнуть проблемы: станции контрбатарейной борьбы ТРQ и Switchable, используемая во всех странах мира. ПВО Hawk и аналоговая РЛС часто выходят из строя, с последней могут возникнуть проблемы с поставкой ракет и сборкой, как и с ремонтной базой и боеприпасами для артвооружения «Три семерки».

«Но рассчитываю, что мы сумеем заказать их через Польшу или через страны Прибалтики, где у нас плотные контакты с представителями Минобороны», — добавил Пригожин.

При этом недавно бизнесмен подтвердил оснащенность бойцов ЧВК «Вагнер». Сотрудники полностью укомплектованы, начиная с еды и воды, заканчивая снаряжением.

Илья Орешкин