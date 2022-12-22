Тренч и свитер с V-образным вырезом: создаем стильный образ, комбинируя обычные джинсы с другой одеждой

Такая стильная базовая вещь, как джинсы, вписывается и в деловой, и в повседневный, и даже в романтический образ. Их можно надевать, как говорится, и в пир, и в мир. Главное – подобрать подходящий модный верх.

С чем комбинировать джинсы

Сочетание укороченного драпового пальто с джинсами подойдет деловой женщине. Такие образы лучше дополнять светлой обувью.

Чтобы придать стилю новизны и свежести, следует сочетать расклешенные джинсы с белой футболкой и ярким оригинальным жакетом из грубой ткани.

Классические джинсы отлично сочетаются с классическими серыми свитерами. Изюминкой образа станут массивные белые кроссовки.

Джинсы можно сочетать с полосатым свитером и теплым удлиненным пиджаком шоколадного оттенка. Он придает образу изюминку и бросается в глаза.

Джинсы удачно сочетаются с тренчем. Это хороший вариант для не слишком холодной погоды.

Джинсы-трубы хорошо сочетаются с дутыми курточками. Ярким штрихом этого образа станут светло-бежевые замшевые ботильоны.

Блейзер и джинсы – это всегда идеальная команда, излучающая элегантность и динамичность, молодость. Сочетание рубашки со свитером с V-образным вырезом не только хорошо сохраняет тепло, но также визуально уменьшает возраст.

Сочетайте джинсы с мешковатым клетчатым пиджаком. Добавьте шелковый шарфик, чтобы сделать образ более женственным.