Наследница Жозефины: Сильвия Зоммерлат прошла путь от хостес на олимпиаде до королевы Швеции

Самая опытная королева-консорт в европейской монархии — Сильвия Шведская — празднует на днях 79-летие. Корону она получила в 1976 году, выйдя замуж за короля Карла XVI Густава. Но ее путь не был устлан розами.

Несмотря на то, что Сильвия Рената Зоммерлат родилась в немецком городе Гейдельберг, ее детство и юность прошли в Сан-Паулу в Бразилии. Отец Сильвии Вальтер Зоммерлат переехал туда в начале 20-х годов в качестве служащего дочерней компании немецкой сталелитейной группы Röchling. Там-то он и познакомился с местной красавицей Алисой Соарес де Толедо. По слухам, одним из ее предков был внебрачный король Португалии Афонсо III, правивший с 1248-го по 1279-й год. Еще один известный предок Сильвии — индейский вождь Тибириса, принявший христианство. Он возглавлял, в том числе, племя Тупиникиме, обитавшее в районе современного Сан-Паулу.

В декабре 1925 года они поженились, у них родились сыновья Ральф и Вальтер Людвиг, и в 1938 году — аккурат к началу Второй мировой войны — они переехали в нацистскую Германию. Там и родились младшие дети — сын Ганс Йорг и дочь Сильвия.

Вальтер с Алисой и их детьми Ральфом, Вальтером Людвигом, Гансом Йоргом и Сильвией

Историки до сих пор не могут сойтись во мнениях относительно того, что подвигло Вальтера Зоммерлата вернуться на родину. По некоторым данным, он был членом национал-социалистической партии — в 1934 году он вступил в зарубежную организацию НСДАП. И вернувшись в Германию, он недолго пробыл в родном Гейдельберге. В 1939 году Зоммерлаты переехали в Берлин, где отец Сильвии до 1943 года руководил предприятием, конфискованным нацистами у еврейских владельцев. Компания производила фены и другие парикмахерские принадлежности, но с 1940 года она начала выпускать оружие для вермахта, и в конце концов была разбомблена авиацией союзников.

Перед свадьбой Сильвии со шведским королем ее отец дал интервью местной газете Expressen. В нем он отверг свою причастность к нацистской партии и заверил шведов, что его участие в войне ограничивалось лишь руководством этим заводом. Но это не помогло. Уже после его смерти, в 2002 году, СМИ снова начали писать о его членстве в НСДАП. Королева отчаялась самостоятельно доказать невиновность отца, и заказала известному эксперту по Второй мировой войне Эрику Норбергу отчет о прошлом Вальтера Зоммерлата. Тот выяснил, что в действительности отец королевы помог бывшему владельцу завода Ефиму Векслеру бежать из Германии в Бразилию, а его предприятие выменял на дом и фазенду в Сан-Паулу и земельные активы там.

И хотя эта история стоила Сильвии много нервов, к чести короля Карла Густава следует сказать, что возможное нацистское прошлое будущего тестя его совершенно не смутило. Возможно, в том числе, и потому, что его отца принца Густава Адольфа подозревали в симпатиях к нацистам, ведь тот в качестве представителя шведской королевской семьи встречался с Адольфом Гитлером и Германом Герингом. А его дед по матери Карл Эдуард, герцог Саксен-Кобург-Готский и вовсе был высокопоставленным членом нацистской партии. Но прежде всего потому, что Сильвия произвела на него оглушительное впечатление в их самую первую встречу.

Детство в Бразилии проходило под присмотром братьев. Один раз, когда мне было 13 лет, приятель позвал меня на танцы. Но вместе со мной для приличия отправились мои братья. Это было унизительно. Но такая ситуация была у многих моих бразильских подруг. А после переезда в Германию было хуже. Мне было тяжело, потому что нужно было переключиться на немецких друзей, которые могли выходить из дома в вечерние часы, а мне это было запрещено. Нельзя было пойти с друзьями в театр или кино. Свободу я получила только после окончания университета. Но и тогда на прогулку можно было идти только большой компанией, а иногда и в сопровождении одного из братьев.

После возвращения в Германию в 1957 году Сильвия училась в школе в Дюссельдорфе, затем поступила на переводческий факультет в Мюнхене, где специализировалась на испанском языке. На сегодняшний день она говорит на шести языках: на родном немецком и португальском, на шведском, испанском, английском и французском. Окончив университет, девушка какое-то время поработала в консульстве Аргентины. Ее мечтой было преподавать в школе, но она решила стать переводчицей. И, благодаря этому, на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году она встретила шведского кронпринца Карла Густава.

Сильвия Зоммерлат устроилась на работу в комитет по продвижению Мюнхена и выполняла обязанности переводчика и хостес в секторе для вип-гостей. Сидевший на трибуне в этом секторе наследник шведского престола, как писала пресса, был так впечатлен, что смотрел не на церемонию открытия Олимпиады, а на красавицу в баварском национальном костюме. Более того, говорят, он даже направил на нее лорнет, хотя она находилась всего в нескольких метрах. Карл Густав не мог перестать думать о ней. Но будущий король Швеции оказался очень застенчивым и не мог решиться на знакомство. Сначала он попросил своего адъютанта позвонить ей и назначить встречу. Но она не согласилась. Тогда во время одного из вечерних приемов в рамках игр он попросил организаторов, чтобы хостес, которую он видел на открытии, принесла ему бокал вина. И хотя это не входило в обязанности Сильвии, она не стала отказывать своим руководителям. Тогда кронпринц пригласил ее на свидание, за ним последовала еще встреча, начался полноценный роман. В одном из интервью, вспоминая историю их знакомства, он пояснил:

Я увидел ее и у меня в голове что-то щелкнуло.

В 1973 году влюбленный 27-летний Карл Густав взошел на престол. Скрывать от прессы отношения с немецкой переводчицей ему становилось все сложнее и сложнее. Биографы этой пары утверждают, что Сильвия пыталась запутать папарацци, периодически появляясь в светлом парике. Она вспоминала:

Несмотря на все наши старания, слухи о трехлетнем знакомстве начали просачиваться в прессу.

Они объявили о своей помолвке 12 марта 1976 года, а поженились через три месяца, 19 июня 1976 года, в Стокгольмском соборе. Сильвия была в скромном платье от Christian Dior, в тиаре “Cameo”, которую Наполеон Бонапарт заказал когда-то для своей возлюбленной королевы Жозефины. Это был первый с 1797 года брак правящего шведского монарха. А накануне свадьбы прошел праздничный концерт, на котором шведская группа ABBA впервые исполнила песню «Танцующая королева» — как дань уважения будущей монархине. Кстати, Сильвия, будучи бразильянкой, обожает танцевать и играет на гитаре.

День свадьбы — один из самых важных в моей жизни. Только рождение наших детей может быть сопоставимо с этим моментом, когда король и я стали мужем и женой. Многие спрашивали меня, волнуюсь ли я, но я правда не волновалась. Я была счастлива и чувствовала покой и внутреннюю гармонию. Ощущения были такие, как будто мы с моим будущим мужем одни в целом мире, и вокруг никого нет.

Сильвия и Карл XVI Густав со старшей дочерью Викторией

Хотелось бы закончить этот рассказ словами «и жили они долго и счастливо», и так, скорее всего, и есть. В Швеции полюбили новую королеву, и когда она пожаловалась в одном из интервью, что мерзнет в королевском дворце, сердобольные подданные прислали ей десятки шарфов. Но нельзя обойти вниманием тот факт, что даже будучи королевой, Сильвии довелось испытать и величайшее счастье — счастье материнства, и, по слухам, горечь измены.

В 2010 году вышла книга шведских журналистов «Монарх поневоле» о тайной жизни короля Карла XVI Густава. В ней сообщалось, что он устраивал секс-вечеринки, и завел роман с местной певицей Камиллой Хенемарк. Сильвия, по данным журналистов, знала об этом, но ничего не могла сделать: ее муж был влюблен, как мальчишка, и мечтал сбежать со своей возлюбленной на остров во Французской Полинезии. Что из этого правда, а что нет, мир так и не узнал. Никаких официальных заявлений от короля не последовало. Но, говорят, это испытание только сблизило королевскую семью.

У Карла XVI Густава и его королевы трое детей: наследница престола кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен. Все они создали свои семьи, родили монархам внуков. Сильвия — бабушка восьми принцев и принцесс. О своей жизни она говорит так:

Иногда стоит на секунду остановиться и посмотреть назад — на время, которое ушло в прошлое. Часто говорят: «Ах, как время летит». Но важно думать о том, что было в этом времени, что оно принесло в виде событий и опыта.

Королева Сильвия, король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп, принцесса Мадлен