 

Мнение: Казанская фронда

22.12.2022, 20:54, Разное
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Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать проект поправок к конституции региона, который, в частности, предусматривал переименование должности президента на главу республики. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомню – к концу года Татарстан должен привести в соответствие все свои нормативные документы, включая конституцию, упразднив должность президента республики. Госсовет, который и должен это сделать, желанием не горит.

По сути, это вызов Москве, которая теперь должна будет как-то отреагировать. Вопрос – как. Технически у Путина есть возможность уволить Минниханова с формулировкой «утраты доверия», но это будет означать создание очень теплой, вплоть до горячей, точки в самом центре страны. Татарстанская знать вполне комфортно себя чувствует в роли полунезависимой, и более того – обладает весьма серьезными возможностями влияния непосредственно в Москве и Кремле. Татарстан традиционно для современной России является ключевым регионом, выражающим интересы провинциальной России, и терять этот статус точно не намерен.

Силовое реагирование на казанскую фронду исключено: самые боеспособные карательные части либо похоронены на территории Украины, либо выкапывают там себе могилу. Да и риск крайне велик: на территории Татарстана собрано достаточное число мобилизованных, чтобы в любой момент из них можно было сформировать армию самообороны.

До нового года еще есть время, посмотрим, как будут уговаривать Казань из Москвы. Но тенденция любопытная.

Источник: Эль Мюрид


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