“Есть еще одна девушка”: влиятельный мужчина поставил Алину Кабаеву в один ряд с другими

39-летняя бывшая спортсменка, общественный и политический деятель Алина Кабаева давно не появляется на публике. Как раз с того момента, как стало известно о якобы рожденных ею близнецов в 2020 году. Олимпийская чемпионка, которой приписывают роль первой леди России, последний раз активно выходила в свет в 2018 году.

В декабре 2022 года Алина Кабаева вернулась к активности в социальной сфере и стала все больше привлекать позабывшую о ней публику. Кто она: редкий самородок или берущая от жизни все любыми способами особа? Об этом судачат в Сети, не смыкая глаз.

Однако ее жизнь по-прежнему покрыта мраком, что вызывает только еще больший интерес. По-прежнему Алина Кабаева не горит желанием раскрывать секреты личной жизни, поэтому журналисты вспоминают всех мужчин, которых когда-то Алина Кабаева покорила без труда.

Совсем недавно вспоминали футболиста, который был без ума от нее, а теперь перемывают кости российскому шоумену Андрею Фомину, который тоже ходит в списках ее воздыхателей. В одном из интервью он говорил, что Алина Кабаева для него буквально на вершине всей России. Ее появление на любом мероприятии автоматически переводит его в ранг особо значимых, ведь люди – это главный актив любого свет мероприятия.

Во все времена это была Даша Жукова, дизайнер, коллекционер, основатель музея современного искусства “Гараж” в Москве, и супермодель Наталья Водянова.

“Есть еще одна девушка, которая над ними. Которая выше них всегда. Алина Кабаева. Она над ними. Это как миф. Представьте светское мероприятие, и там Алина Кабаева. Тогда уже перекурили дальше все ступени, которые ниже идут”, – с придыханием говорил Фомин.