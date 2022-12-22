 

Не срослось: Объявлено об уходе помолвленной Волочковой в монастырь

22.12.2022, 20:40, Разное
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Недавно 46-летняя балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам своего нового ухажера. Возлюбленного зовут Дмитрий, и он, по ее словам, самый лучший Дед Мороз. Балерина уже осыпала своего хахаля кучей комплиментов и заявила, что помолвлена с ним. Как быстро звезда окунается в новые отношения, давно всем известно, но также все знают, что долго мужчины у Волочковой не задерживаются. Анастасия Волочкова уже сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж за Дмитрия, и свадьбу они сыграют не где попало, а в Лапландии.

Напомним, Анастасия Волочкова уже была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну. Сейчас девушке 17 лет, и она живет с отцом и его новой супругой Еленой Николаевой. После развода со Вдовиным Волочкова встречалась с Сулейманом Керимовым и множеством других влиятельных мужчин.

Колдун из Санкт-Петербурга Сергей Полушкин считает, что Анастасии Волочковой не стоит торопиться, хоть возраст уже и поджимает. Ведь на Волочковой лежит родовое проклятие.

Все началось, когда родители Анастасии Волочковой развелись. Мать балерины пыталась построить отношения с другим мужчиной, но не срослось. И тогда она стала своими неудачами давить на дочь, слишком опекая ее.

Отец Волочковой после развода с ее матерью попал в беду. Новая жена избивала его, в результате мужчину пришлось определить в дом для престарелых, чтобы спасти.

Колдун считает, что Волочкова могла бы построить семью с Дмитрием, но после искреннего обращения к богу.

“Тут нужны долгие молитвы и, возможно, Волочковой стоит какое-то время прожить в монастыре”, – отметил колдун.


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