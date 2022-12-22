Личное: “Как собрать себя по кускам?”

Количество расставаний в декабре, перед Новым годом по статистике растет. Это каждый год происходит.

Несмотря даже на то, что в военное время люди не любят разводиться, наоборот регистрируют брак чаще, чтобы иметь островок стабильности.

Однако, НГ все равно двигает эту статистику к расставаниям.

Но расставание расставаниям рознь.

Если вас ничего не связывало, кроме надежд и планов, это расставание.

А если связывает очень многое, лучше относиться к расставанию как к временному кризису.

Потому что настоящий разрыв связей происходит не тогда, когда супруги разъезжаются, а в течение года после “расставания”, когда они злятся, ругаются, обижаются и обижают друг друга, дерутся, совершают много противоречивых поступков, обсуждают со всеми, выносят сор из избы и корзины с грязным бельем, то есть каждый день совместными усилиями перепиливают толстый канат, который связывал их. И расстаются.

belovayulya

Здравствуйте, Эволюция.

Мне 38 лет, муж – ровесник. У нас двое детей и 10 лет отношений за спиной. Я сейчас в декрете с полуторагодовалой дочерью, она ходит в садик, но я не хотела выходить на работу, а сразу нырнуть в третий декрет. Еще летом мы планировали третьего ребенка, долечивали мне зубы, отменили ОК. Два же месяца назад начала происходить неведомая фигня. Я видела, что он становится другим, отдаляется от меня, у нас не стало секса и всяких нежностей и признаний.

Состоялся такой диалог в телеге:

Я: Я в недоумении от последних дней. Ты раздражен, что я сижу дома, ничего не делаю и трачу деньги? Ты скажи, если в этом дело, я выйду на работу хотя бы на полдня. А если не в этом дело, то скажи в чем? Я впервые за все годы чувствую такой холод в наших отношениях. Может нам сесть поговорить?

ОН: Нет, дело не в деньгах, дело не в том, что ты сидишь дома. Я не знаю, что тебе сказать

Я: Я вижу, что я тебя как будто раздражаю в последнее время.

ОН: Нет не раздражаешь.

Я: Что происходит тогда?

ОН: Юля. Я не хочу больше разбираться в твоей голове. Я не хочу больше вникать в твои проблемы. Началось с того, что я принял внутри себя, что я не буду тебе предъявлять претензии из-за секса и приму всё как есть. Потом после того как ты сказала, что разберешься сама, я решил что и с этим я могу делать так же как с сексом, просто не лезть. Потом мне сказали, что мне не интересно ничего из того, что ты говоришь, и с этим можно тоже оказывается жить. И быть с собой в теме. И можно жить с человеком и нигде кроме детей не пересекаться. Ни иметь никаких точек соприкосновения. А в попытке найти их, изменить ситуацию.За последние 4-5 лет налетать на одни и те же грабли. Когда всё заканчивается ничем и только разногласиями, зачем вообще касаться всего этого. Живём и живём, я сам по себе и внутри оказывается без лишних дум и переживаний. Вот сегодня ты кричала, а попытался остановить, а потом понял, а зачем пусть орёт, мне то что. Отведу Машулю в садик, уйду на работу. Вечером приду поём, пару слов, поцелуй дежурный и опять всё норм.

Я: Мне казалось, что живём обычной жизнью, растим детей, занимаемся бытовухой. Иногда разногласия, иногда хорошо – всё как у всех. И всегда есть о чем поговорить и весело друг с другом. Но у тебя в голове происходила другая жизнь, где тебя не понимают, отвергают, обвиняют. И я уже много раз замечала, что добрых и теплых моментов ты как будто не замечаешь, они у тебя в памяти не держатся чтоли. Мы идем к разводу?

ОН: Я не знаю куда мы идём… Мне страшно…

Я: у меня сейчас земля ушла из-под ног. хочется думать, что сейчас мы поговорим и к чему-то придем и снова всё будет хорошо, но похоже в этот раз не так, да?

ОН: Я сижу со слезами на глазах, мне больно. Но я не вижу там ничего…

Я: Я люблю тебя и готова работать над ошибками, как никогда прежде. Никогда цена еще не была такой высокой. Наша семья – это самое важное в моей жизни, это и есть моя жизнь. Прошу тебя, не руби с плеча, расстаться мы всегда успеем, но давай попробуем еще раз. Ради наших детей, ради нас самих.

После была неделя былой страсти, с сексом и разговорами и казалось, что всё налаживается. Но. «Юля, а я не могу как раньше. На меня нашло на прошлой неделе, а тут опять схлынуло. Я могу о тебе заботиться. Но я не уверен, что в плане ласки всё вернётся. Всё это похоже на какую-то как будто бы месть, когда я был на твоём месте несколько лет. Но я не хочу мстить, но и проявлять себя как раньше с пол-оборота не уверен, что смогу».

(Жаль, что секс автор считает неотъемлемым атрибутом и доказательством любви. В результате муж, у которого кризис, вынужден был изо всех сил доказывать “былую страсть”, от чего плюс его вырос. Плюс именно в сексуально-романтической сфере, учтите, потому что как человек, как партнерша, жена, друг, автор ему все так же дорога. Надо было оставить его в покое и не приставать с разборками. Очень многие пары выходят на финишную прямую из-за желания “все выяснить и расставить точки над”)

Муж фактически предложил жить как соседи. Заботиться о детях, домашних животных, вести быт. Но всякий физический контакт с того дня исчез. Даже случайные прикосновения стали неловкими. Еще через неделю я не выдержала и задала вопрос

Я: Мы кто друг другу?

ОН: Официально муж и жена.

Я: а по факту?

ОН: я не знаю.

Я: ты меня любишь?

ОН: я не знаю

Я: хочешь спасти отношения?

ОН: я не знаю

Я: тогда тебе лучше пожить отдельно пока ты не узнаешь.

ОН: хорошо.

(Практически она ему предъявила ультиматум, либо “спасай отношения” = давай “былую страсть”, либо уезжай. Муж выбрал второе, потому что вариант с былой страстью ему не под силу сейчас)

Через несколько дней после последнего разговора состоялся последний последний разговор по моей инициативе. Я ткнула пальцем в небо вопросом «Тут замешана другая женщина?», это был вопрос вообще наугад, потому что я на миллион процентов была уверена, что никакой другой нет, он любит меня, просто у него пока кризис. На свой вопрос я получила ответ «Да»… Это было каким-то шоком. Я сидела с раскрытым ртом и хватала воздух.

Я: это одноразовая связь?

ОН: нет. Уже два месяца.

Я: ты спишь с ней?

ОН: да.

Я: почему ты сразу не сказал?

ОН: потому что она не имеет значения, я бы все равно от тебя ушел.

Я: как это не имеет значения? Ведь это и есть причина! Ведь именно в этом все дело!

ОН: нет.

Я: ты не собираешься прекращать эту связь и попытаться наладить со мной?

ОН: пока нет.

(Теперь ультиматум звучит как “бросай ее, давай мне былую страсть и с компенсацией еще”. Условие неподъемное. В общем-то он признался, что есть другая женщина, чтобы поставить точку в вопросе романтики и секса с женой)

Вечером того же дня написал такое сообщение:

«Прости, что был не до конца честен, и заставил тебя почувствовать себя униженной и просящей. Я был не прав обращаясь к чувству жалости. И не так как в первом браке. Всё началось раньше, до появление третьего лица. Ещё с лета, ещё с первых вопросов «я сделала тебя фригидным?». А если лезть ещё глубже, твоя твой первый депрессивный эпизод тогда меня ставил перед выбором, что делать я решил, что раз это болезнь и надо к этому относится именно так и пошёл по пути помощи. И не надо говорить, что как и тогда. Было время, когда я хотел, чтоб было по- другому, но в этом году просто какой-то пик похуизма на меня, ко мне как тому что удобно, с отсутствием веры в меня, просто вот так, есть будь и я не планирую ничего менять, потому что я в комфорте. Я больше не хочу так. Я не хочу быть логичным, я не хочу подчиняться логике. Для тебя это понятно, ты сохраняешь семью, брак, стабильность. А меня используешь как мебель. Твои слова, что тебе противно даже мне, прости миньет сделать, хотя раньше тебя это не заботило. Или заботило, но мне кажется не было так противно, более того ты к этому творчески подходила… Блин я тебя гладил, целовал. Даже без секса, слыша от тебя, что «ты меня гладишь, я уже этого боюсь, всё ты захочешь секса», я даже через это переступил. Я действительно до сих пор тебя считаю красивой и не толстой и сколько об это я сломал копий. Прости ,Юля, да теперь тебе кажется очевидным, что другая женщина, но она появилась именно сейчас, именно в этом году, потому что да это был мой выбор, потому что я не стал отказываться от этого и закрывать эту дверь в этот раз отметая всё ради семьи и попытку вернуть или веру в ожидание, что ты вернешься. Я говорил, что я верю в тебя, я верил и ждал. Но этот год славится уровнем стресса… А возможно это мой эгоизм при отказе от групп АА. Я даже от групп отказывался чтоб скорее домой приехать и быть дома… И я повторю свою идею. Я действительно хочу поехать в Клг и я вчера понял, что я всё равно буду помогать тебе и детям и я могу помочь точно так же переехать тебе в Клг. Понимаешь. Это ведь не меняет желание изменить место жительства. И для детей это хорошо и для тебя(как мне кажется) . Я смогу помогать тебе даже если у тебя там будут проблемы с работой, как бы это могло быть. Понимаешь. И это, Юля, не жалость. Это деловое предложение. Это моя ответственность. А как только, а я думаю это произойдёт, у тебя появится мужчина, и моя помощь станет не нужна, я буду лишь с детьми. И пока я тебе предлагаю не идти официально на развод.»

(Он хотел бы сохранить родительские, дружеские, человеческие отношения и даже обещает заботиться о ней как муж, не только как отец детей, хотел бы переехать вместе, готов платить за это сполна и экономически вкладываться, но просит освободить его от романтическо-сексуального аспекта их отношений. Последнее он пытается оправдать тем, что ему нужна отдушина, потому что война и стресс, а он не хочет вернуться к алкоголю, поэтому ему нужен секс, но с женой эта сторона отношений сейчас невозможна. В этом он частично обвиняет ее, ее фрустрацию, их острый сексуальный дефолт, но возвращение автора к “былой страсти” все только усугубило. Когда умирающее либидо в браке пытаются оживлять щипцами, оно не оживает, а рушит брак как монстр из триллеров про оживших мертвецов. Лучше оставить либидо в покое и быть просто нежными друг с другом)

Мы уже несколько дней живем раздельно. Сыну-первокласснику как можно кратко объяснили, что родителям надо пожить раздельно, что так бывает и это не страшно. Муж приходит утром, гуляет собак, увозит дочь в садик. Приходит вечером, укладывает сына спать, читает ему. Дает деньги на всё, покупает продукты, проявляет заботу (он всегда такой был). Вчера ему нужно было посмотреть вебинар на компе, на той квартире, где он сейчас живет пока нет интернета. Он весь вечер провел с нами. Мы все вчетвером тусовались в гостиной, слушали музыку, разговаривали, смеялись над мелкой, над ее ужимками. На какой-то момент показалось, что всё остальное было сном и нет никакой другой и всё в порядке. Вечером он ушел и утром наступила расплата. Когда я проснулась, меня придавила такая плита прозрения и отчаяния, что я час просидела в истерике, выла и орала. Спасла только мама, которая все это время провисела со мной на телефоне и повторяла «Я знаю, это больно, моя девочка, потерпи, потерпи..»

(Вот это тот самый канат. Людей связывает так много всего, что переезд мужа – это формальность, а по сути он все время присутствует, у них дети, собаки, общее имущество, общее прошлое, даже общее будущее. Если бы автор не знала про новую женщину, она бы наверное вообще нормально относилась бы к временной жизни отдельно. Однако, зная про соперницу, она будет пилить канат)

Поняла, что дальше так нельзя:

Я: Вань, больше нет необходимости тебе приходить по утрам и вечерам. Саше рассказали, уже можно не притворяться. Машу я сама буду отводить в сад.

ОН: Смотри, я ж не потому что притворяюсь, я потому что помогаю тебе с Машей. И с собаками. Если ты категорически скажешь не приходи, я не буду.

Я: Я в порядке, справлюсь. Не приходи

ОН: Хорошо. Как я могу тогда видеться с детьми?

Я: Как и когда хочешь, это даже не обсуждается

ОН: Ну т. е я могу после работы заезжать на пару часов и укладывание спать?

Я: Для меня это нежелательно конечно. Но я могу уходить на пару часов

ОН: Ну и так же если нужна моя помощь, в каких то вопросах, я чем смогу, тем помогу. Сегодня тогда, я буду у себя, завтра с детьми.

(Соответственно ему тоже тяжело ходить в семью и чувствовать себя преступником и предателем. А не ходить еще тяжелей. Вы видите абсурдность разводов, друзья? На таких вот примерах хорошо видно, насколько люди устраивают себе ад, когда разрушают семью. И ссорятся они потом, чтобы придать разводу смысл, чтобы не жалеть и не скучать по браку)

Тут надо кое-что упомянуть в контексте всей истории наших отношений. У меня многолетняя депрессия, отсутствие либидо и полный провал в имидже. Сижу на антидепрессантах 4 года. Понимаю, что надо давно бросить, но мне удобно на таблетках, я всё могу списать на них, в том числе абсолютное отсутствие сексуального желания. Я даже перестала мастурбировать, хотя природа сделала мне такой шикарный подарок, что я могу кончать раз 8-10 каждые несколько секунд.

(Какая же у нее каша в голове. Сама верит в свою одаренность и мультиоргастичность при отсутствии либидо. Все равно что мужчина бы сказал, что он секс-гигант, хотя у него не стоит. Отношение к сексу как к обязательной функции, как к механике – это то, за что этот ресурс мстит больше всего)

Я располнела, подурнела, стала тяжелая на подъем, не занималась ничем, кроме быта и детей. У меня не было увлечений, кроме книг, рисования и компьютерных игр. На улицу я почти не выходила, только погулять с собаками вокруг дома и забрать дочь из садика. Спорта в моей жизни тоже много лет нет. Я перманентно находилась в состоянии «нестояния», когда хотелось только, чтоб от меня все отстали. Орала на сына. Вот в таком виде я прикатилась к финалу.

(Хватало времени и сил на книги, рисование, все не так уж плохо. У многих людей сил хватает только на детей, быт и работу и это тоже нормально. Имидж надо восстанавливать, здоровье тоже, слезать с анти-депрессантов, но это автор сама понимает)

Сижу с опухшими глазами за компьютером и печатаю это письмо. Сейчас мне кажется, что вы, Эволюция, это последний шанс, что-то понять. Как выбираться из этого, как собрать себя по кускам? Перечитала все ваши статьи с 2014г. Понимаю, что надо эмоционально отпустить мужа, принять тот факт, что я ему не нужна, не интересна и даже противна. Посмотреть на себя его глазами: запустившая себя женщина без огня в глазах.

(Где она нашла в моих статьях про “эмоционально отпустить” и особенно, что надо смотреть на себя “его глазами” и содрогаться от отвращения. Последнее это для маньяков, которые преследуют жертв. Кроме моего блога она еще читала все подряд, у нее все в голове перемешалось, но главное, что информация вообще не имеет никакого значения, когда у вас кривые настройки, вы все исказите. Чтобы выйти из слияния с мужем, надо принять его право жить так, как ему удобно, и с учетом его удобства создавать свое удобство. В данном случае муж предложил оставаться родителями детей и друзьями-помощниками. В этом есть резон для детей и удобство для автора. Личную жизнь он предлагает строить отдельно. Этого бы автору не хотелось, но это придется принять. То есть надо принять его отдельную личную жизнь и свободу для своей личной жизни, а все остальное пока сохранить. Чем спокойней и уважительней автор примет такую модель, тем быстрей она вернет себе устойчивость. Потом возможно вернет и брак. Только последнее лучше не держать в голове как цель. Понятно почему, друзья?)

Я уже начала понемногу что-то делать.

Сходила к психологу, записалась еще. Встретилась с лучшей подругой, с которой сто лет не виделись.

(Если у психолога автор будет обсуждать мужа, и с подругой тоже мужа, то эти мероприятия в ее ситуации сейчас не только бесполезны, но и вредны могут быть)

Завтра пойду на тренировку, меня буквально за руку поведет мама, которая занимается по системе Бубновского. Согласилась принять участие как фотограф в воскресном мероприятии, хотя очень страшно снова выходить в люди. Ну и договорилась выйти на работу с января.

(Это конструктивно. Только не знаю насчет тусовок, почему-то автор считает, что выходы в люди ее спасут, а это сомнительно)

Потихоньку начала распродавать на Авито вещи, которые мы оставляли для третьего ребенка. Зарегистрировалась на сайте знакомств, думала поднять самооценку, но через день удалила анкету. Все мужчины кажутся такими старыми и некрасивыми, видно по ним, что пьют… А муж то у меня умный, красивый, без вредных привычек (раньше пил, но потом пошел в АА и уже 4 года не употребляет).

(Вещи можно было бы и не продавать так срочно, чтобы не оплакивать нерожденного малыша. Это ни к чему сейчас. И не надо искать никаких мужчин. У автора нет опор, нет работы, есть стресс и провал в имидже. В таком состоянии искать новые знакомства – это как голой идти в тайгу)

Со стороны я неплохо держусь, но ночью накатывает до безумия. Я понимаю, что слишком растворилась в муже, его делах, его карьере, как не заметила, что исчезла сама. И мне это нравилось. Сейчас я за волосы тащу себя вверх. Не хочу, но иду.

(Главное убрать фокус с мыслей о том, что все кончено. Не думайте об этом. Вам нужно прийти в нормальное состояние, успокоиться, привести в порядок тело, разобраться с работой, привыкнуть к новому распорядку жизни и новому формату отношений с мужем. Надо встречать его спокойно и приветливо, дистанцию поддерживать свободную, приятельскую. После того как вы получите устойчивость, жизнь начнет меняться. А муж пусть приходит и помогает когда сам хочет, относиться к нему нужно как к родственнику. Ему и самому будет очень сложно жить в новых условиях, но жалеть его не нужно, нужно смотреть, как будет меняться его восприятие ситуации)

Уважаемая Эволюция, скажите, правильно ли я всё делаю и какого развития ситуации ждать дальше?

(Хорошего развития, если вы не будете отягчать ситуацию щипцами, скалками, не будете заниматься самокопанием, тратить энергию на внутренние и внешние диалоги и разборки с мужем, не будете метаться, не будете кидаться из огня да в полымя, а будете спокойной и скромной, будете заниматься детьми, домом, работой и своим имиджем. Этого вполне достаточно, чтобы поле само за вас все разрулило)

Спасибо за прочтение.