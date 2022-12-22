Очаровательные пижамы-комбинезоны и мягкие тапочки: в чем встретить Новый год дома

Отмечать Новый год дома в кругу семьи – прекрасная традиция. Просто замечательно, что можно не наряжаться в неудобные вечерние платья, а встретить праздник в чем-то удобном, домашнем. Нет ничего зазорного в том, чтобы в новогоднюю ночь надеть красивую пижаму.

В чем встречать Новый год дома

Для празднования в уютной семейной атмосфере подойдет теплый домашний костюм со скандинавским орнаментом.

Также можно нарядиться в хлопковую пижаму свободного кроя с красивым новогодним паттерном.

Отдельного внимания заслуживают пижамы-комбинезоны – уютные, теплые, не сковывающие движений и очень оригинальные.

Очень удачна одежда в красно-белой расцветке, которая традиционно ассоциируется с Новым годом и Рождеством.

Если встреча Нового года происходит вдвоем, в романтической обстановке, вполне можно надеть для празднования нарядный домашний халат.

Чтобы создать веселый образ, купите обруч с озорными оленьими рожками.

Конечно же, нужно уделить внимание обуви. Плюшевые тапки в виде рождественских оленей – это не только оригинально, но еще и очень удобно.

Если вы не любите тапки-игрушки, ограничьтесь праздничными носочками с новогодним принтом и поздравительными надписями. Лучше отдавать предпочтение утепленным.