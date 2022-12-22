Белла Хадид возглавила список лучших моделей 2022 года

Портал models.com повел итоги уходящего года и огласил рейтинг лучших моделей мира. В этот раз зрители сошлись во мнении с жюри, куда вошли именитые фэшн-журналисты и дизайнеры, и единогласно признали лидером 26-летнюю Беллу Хадид. Неудивительно, ведь за этот год Белла снялась в огромном количестве фотосессий, приняла участие в десятках модных показов, а также стала первой моделью в истории, которая дефилировала в “жидком” платье — этот запоминающийся момент с показа бренда Coperni очень быстро стал вирусным.

Кроме того, в результате зрительского голосования Белла Хадид получила звание Social Mover of the Year за свою активную общественную позицию. В этом году она не раз высказывалась публично о своей болезни Лайма, стрессе и принятии себя.

Отметим, что также в рейтинг вошли модели Адут Акеч, Виттория Черетти, Мила ван Этен, Куанна Чейсингхорс, Матильда Гварлиани, звезда “Эйфории” Хантер Шафер и Линда Евангелиста, которая получила специальную награду за вклад в развитие модной индустрии. Среди членов профессионального жюри этого года отметились главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, стилист и основатель Love Magazine Кэти Гранд, дизайнер Кристофер Джон Роджерс и другие.