 

Деми Мур с дочерьми поддержали беременную Румер Уиллис на УЗИ

22.12.2022, 19:37, Разное
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Накануне 34-летняя беременная Румер Уиллис посетила плановый осмотр и сделала УЗИ в компании младших сестер Талулы и Скаут, а также знаменитой матери Деми Мур. О визите ко врачу актриса отчиталась совместным семейным фото в социальных сетях.

Очень рада за тебя, моя милая Румер, – написала кинозвезда. – Для меня большая честь быть свидетелем твоего пути к материнству. Не могу дождаться, когда увижу этого малыша.

О том, что Румер ждет первенца от своего возлюбленного-музыканта Дерека Ричарда Томаса, она сообщила в минувший вторник. И сделала это в духе времени, поделившись первым “беременным” снимком с подписчиками в социальных сетях. 

Румер Уиллис и фронтмен группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас впервые заявили о своем романе в ноябре. Впрочем, слухи об их отношениях ходили еще в мае, когда девушка назвала рокера одним из “самых талантливых певцов и авторов песен, которых она когда-либо слышала”.

Румер с бойфрендом


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