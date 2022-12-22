Деми Мур с дочерьми поддержали беременную Румер Уиллис на УЗИ

Накануне 34-летняя беременная Румер Уиллис посетила плановый осмотр и сделала УЗИ в компании младших сестер Талулы и Скаут, а также знаменитой матери Деми Мур. О визите ко врачу актриса отчиталась совместным семейным фото в социальных сетях.

Очень рада за тебя, моя милая Румер, – написала кинозвезда. – Для меня большая честь быть свидетелем твоего пути к материнству. Не могу дождаться, когда увижу этого малыша.

О том, что Румер ждет первенца от своего возлюбленного-музыканта Дерека Ричарда Томаса, она сообщила в минувший вторник. И сделала это в духе времени, поделившись первым “беременным” снимком с подписчиками в социальных сетях.

Румер Уиллис и фронтмен группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас впервые заявили о своем романе в ноябре. Впрочем, слухи об их отношениях ходили еще в мае, когда девушка назвала рокера одним из “самых талантливых певцов и авторов песен, которых она когда-либо слышала”.

Румер с бойфрендом