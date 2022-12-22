Афганские учёные осуществили первую в истории управляемую термоядерную реакцию на биотопливе

Как сообщила пресс-служба Кабульского университета, группа ведущих афганских учёных под руководством профессора Ахмеда ван-Хабибуллаха осуществила первый в истории человечества успешный эксперимент по проведению управляемой термоядерной реакции с применением биологического топлива.

Величайшее достижение позволит коренным образом изменить мировую энергетическую систему, утверждается в коммюнике. Человечество сможет перейти с дорогостоящего и радиоактивного ядерного топлива на повсеместно доступный экологически чистый аналог животного происхождения. В будущем термоядерные реакторы нового поколения заменят урановые АЭС и мазутные ТЭС.

– Илон Маск и подобные ему заблудшие кафиры убедятся, что электромобиль был всего лишь промежуточной ступенью на пути к автомобилю, использующему по-настоящему чистое топливо, – обещают афганские специалисты.

Как уточнил глава экспериментальной группы, во время эксперимента использовался обогащённый кизяк, полученный на центрифугах, поставленных в Афганистан из неназванной дружественной страны в рамках традиционных бартерных операций. Исследования технологии продолжаются.

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