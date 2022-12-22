Угроза США и миру – Болтон упрекнул Байдена в излишней терпимости к ядерным амбициям Пхеньяна

Северная Корея и её развитие ракетной и ядерной программ представляют собой «непосредственную опасность» для Северо-Восточной Азии, США и всего мира, отмечает в своей статье для 19FortyFive экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом Болтон упрекает администрацию президента Джо Байдена за политику «стратегического терпения» и пассивной реакции на растущую угрозу со стороны Пхеньяна.



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На прошлой неделе Северная Корея объявила об успешном испытании «твердотопливного двигателя большой тяги». Это бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для 19FortyFive назвал «весьма плохой новостью» для США и их союзников.

По словам Болтона, ракетная программа Пхеньяна уже давно привлекает к себе внимание международного сообщества, несмотря на практически полное отсутствие эффективных ответных мер. Однако последнее испытание достигло потенциально ещё более важной вехи. Он объясняет, что ядерным державам твердотопливные ракеты необходимы для нанесения первого удара и они запускаются до того, как их успеют уничтожить на стартовой площадке, что является основным риском для аналогов с жидкостным двигателем.

Хотя пропагандистские заявления Северной Кореи не всегда могут соответствовать действительности, сообщение об этом испытании, по словам экс-советник по национальной безопасности, выглядит «удручающе правдивым». Дело в том, что Пхеньян в течение нескольких месяцев проводил непрерывные масштабные ракетные испытания. В общей сложности в этом году режим Ким Чен Ына совершил около 70 пусков.

Более того, Северная Корея остаётся очень бедной страной и тот факт, что Пхеньян выделяет значительные средства на развитие ракетной и ядерной программ, указывает на решительность Ким Чен Ына и на то, насколько эти программы могут быть близки к завершению.



При этом администрация президента США Джо Байдена на все испытания отреагировала довольно пассивно, и стремительно растущая угроза со стороны Северной Кореи не встретила никакой реакции Соединённых Штатов.

По мнению Болтона, тогда как Пекин является экзистенциальной угрозой для Вашингтона, Пхеньян представляет собой «непосредственную опасность» для Северо-Восточной Азии, США и всего мира. Северную Корею автор статьи называет «помощником Китая» в деятельности по дестабилизации Северо-Восточной Азии. Он полагает, что именно поддержка со стороны Поднебесной является основой для сохранения династии Ким у власти.

Болтон указывает на то, что «Китай и Северная Корея представляют собой единую угрозу», хотя природа исходящей от них угрозы проявляется по-разному. В связи с этим стратегия противостояния должна быть направлена на то, как справиться с этой объединённой угрозой. Более того, глобальный характер этой растущей угрозы становится ещё более очевидным, учитывая активизацию сотрудничества между Северной Кореей и Россией после начала спецоперации на Украине.

И если Вашингтон пока не отдаёт себе в этом отчёт, то в Токио на прошлой неделе отреагировали с «ошеломляющей решительностью». В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал удвоить оборонный бюджет страны за пять лет, в результате чего военные расходы составят 2% ВВП. Это также позволит Японии стать третьей по величине расходов на оборону страной в мире после США и Китая. Кроме того, «Белая книга обороны Японии — 2022» — ежегодный доклад на тему японской национальной безопасности — указывает на растущую угрозу со стороны Пекина и Пхеньяна и необходимость дальнейшего укрепления американо-японского альянса.

За несколько дней до объявления об увеличении оборонного бюджета Япония также объявила о желании закупить 500 крылатых ракет Tomahawk. Американские СМИ этот шаг охарактеризовали как «ошеломляющий разрыв с давней традицией отказа от наступательного оружия». Болтон поясняет: ракеты Tomahawk, запущенные с территории Японии, могут достичь Пекина и ударить по любой точке Северной Кореи.

В Южной Корее Юн Сок Ёль, по мнению экс-советника по национальной безопасности, добился значительного успеха в отказе от «политики солнечного тепла» своего предшественника на посту президента. Основная цель политики заключалась в попытке смягчить отношение Северной Кореи к Югу за счёт поощрения взаимодействия и экономической помощи. Теперь Сеул возобновил совместные военные учения с Вашингтоном и предпринял шаги по улучшению отношений с Токио.

При этом реакция Вашингтона остаётся пассивной. Как пишет Болтон в своей статье для 19FortyFive, на посту президента Байден решил продолжить провальную политику «стратегического терпения» бывшего американского лидера Барака Обамы, что препятствует выработке эффективного политического ответа со стороны США. Болтон настаивает: «бездействие администрации Байдена, особенно в отношении азиатских угроз, ставит под угрозу национальную безопасность США». Однако он полагает, что, учитывая, что в преддверии выборов 2024 года это может поставить под угрозу политическую безопасность Байдена, возможно, Белый дом «проснётся».