Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным в ближайшее время

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, вступление Украины в НАТО — «это не самый вероятный сценарий», приводит его слова Le Figaro. Но в любом случае и Киеву, и Москве нужно будет предоставить гарантии безопасности. И в какой-то момент всем придётся сесть за стол переговоров, поэтому Макрон призывает своих западных союзников не давать ему уроки морали, а тоже принимать участие в миротворческом процессе.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вступление Украины в НАТО «маловероятным», пишет Le Figaro. В совместном интервью французской газете Le Monde, американской The Wall Street Journal и ливанской An Nahar он отметил, что при «нынешней России» это невозможно представить.

«Вступит Украина в НАТО или нет — и это не самый вероятный сценарий, — ей нужно будет предоставить гарантии безопасности». Но также он отметил, что и РФ тоже нужно будет предоставить гарантии безопасности. Такое заявление в прошлом уже обрушило на Макрона шквал критики, напоминает автор статьи.

«В конце концов всех нужно будет усадить за стол переговоров. И чтобы все представители Европы и Запада, которые мне дают уроки морали, объяснили мне, с кем они сядут за стол переговоров. Я не хочу, чтобы завтрашний день обсуждали только представители Китая и Турции», — заявил Макрон.

Французский президент в интервью также в очередной раз высказался за стратегическую автономию Европы в НАТО, за сокращение зависимости от США. «Европейской архитектуры безопасности не может быть без стратегической автономии, в НАТО и с НАТО, но не в зависимости от НАТО. Альянс — это не то, от чего я завишу, это то, что я выбираю. Нам нужно переосмыслить нашу стратегическую автономию. Европа должна получить автономию в технологиях и мощностях, в том числе от США», — приводит Le Figaro слова Макрона.