“Теряют все”: крошечная мелочь отделяет Агутина и Варум от развода

Пару дней назад Леонид Агутин презентовал свою новую песню, которая подлила масла о огонь слухов о разводе с Анжеликой Варум, который то ли вот-вот случится, то ли уже произошел. В композиции он упомянул, что эта композиция станет последним треком о таинственной возлюбленной, за которой он закрывает воображаемую дверь.

После такого многие захотели поделиться своим мнением на то, что же происходит между артистами. Лена Миро, например, посчитала, что брак звезд давно изжил себя, но развода не будет. С ее точкой зрения согласились и многие пользователи Сети.

Теперь же к ситуации подключились работники “тонкого плана”: таролог Мария Знаменская разложила карты, чтобы узнать, нужно ли переживать за пару Леонида Агутина и Анжелики Варум.

“Выбор у них простой. Выбирают честность — живут долго и счастливо, продолжают манипулировать — теряют все”, – прочла таролог значения карт.

В целом, по мнению специалистки, отношения у пары замечательные. Однако одна крошечная мелочь отделяет их от развода. Чтобы любовная лодка Анжелики Варум и Леонида Агутина не разбилась о быт, им нужно подавить в себе желание манипулировать партнером, сосредоточившись исключительно на любви.