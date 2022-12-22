 

Закажем через Польшу: Пригожин рассказал, как ЧВК “Вагнер” планирует обходить экспортные ограничения США

22.12.2022, 19:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Могу сказать, что это удар ниже пояса. На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно вооружение США во многом превосходит известные аналоги. Прежде всего, проблема может возникнуть со средствами технической разведки, наблюдения и визуального контроля, а именно со станциями контрбатарейной борьбы TPQ, которыми мы привыкли пользоваться во всех странах мира”, — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Пригожин с иронией подчеркнул, что ЧВК “Вагнер” будут вынуждены также отказаться от использования Switchblade, ПВО Hawk и аналоговой РЛС, которые регулярно выходят из строя. Бизнесмен добавил, что рассчитывает на возможность заказывать боеприпасы и вооружение через Польшу и страны Прибалтики, с которыми у них есть “плотные контакты”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.21 / Насколько УЖАСНЫМ было рабство в Египте?

22.04.22 / Кто придумал, чтоб как раз торчал средь ванной унитаз?

03.08.22 / Чем ниже зарплата, тем хуже память — ученые

13.07.22 / Самый “вкусный” маникюр этого лета: лучшие идеи для вишневого дизайна ногтей (некоторые даже можно воплотить самостоятельно)

31.01.22 / Никас Сафронов рассказал, как Леонид Куравлев выбирал памятник для себя еще при жизни

10.07.22 / Создана уникальная микросхема для измерения кровеносного давления

11.12.21 / США отложили принятие пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов

27.10.20 / Скандалы: «Забудем как страшный сон»

06.01.22 / Мнение: График вторжений изменился

28.02.22 / Мнение: О переговорах с Украиной – ультиматум Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика