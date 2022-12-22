«Манифест новой женственности» — фильм, исследующий грани характера и ценности современной женщины

В поисках вдохновения

В фильме мы увидим 16 героинь — разных профессий, возрастов, семейного статуса. За их жизнью следят миллионы, их истории впечатляют. У создателей получилось собрать настоящую коллекцию характеров, яркую галерею ролевых моделей. От популярной актрисы и телеведущей до титулованной гонщицы, от блогера-миллионника до художницы и бывшего главного редактора глянца, от топ-менеджера крупной корпорации до владелицы собственного бизнеса. Казалось бы, героини фильма очень разные, но объединяет их умение ценить жизнь и наслаждаться каждым моментом. Монологи (хотя более точно — «теплые, искренние разговоры с аудиторией») режиссер Ксения Зуева снимала на фоне восхитительной природы Крыма — на территории курорта Mriya Resort & SPA. Работа над фильмом заняла больше года. Красота природы и музыка, безошибочно выражающая общее настроение, замиксованы в органичное, согревающее душу повествование. «Манифест новой женственности» вдохновляет быть собой и любить себя. После просмотра этого фильма остается удивительно легкое ощущение: все получится!

Ксения Зуева Белла Геворгян

В поисках концепции

Обсуждение концепции фильма началось зимой 2020 года. Генеральный менеджер курорта Mriya Resort & SPA Белла Геворгян, продюсер «Манифеста», встречала Ксению Зуеву в Крыму, чтобы показать курорт и поделиться его философией — атмосферой любви, заботы о себе и принятия, которой здесь наполнено буквально все вокруг.

«Я помню, наша встреча проходила в разгар самоизоляции, — рассказывает Ксения Зуева. — Тогда многие искали возможность уехать из мегаполиса туда, где тепло и можно наслаждаться природой. Мы с Беллой стояли на террасе Mriya Life Institute (институт активного долголетия курорта), и она сказала: «Очень важно любить себя и идти туда, куда зовет сердце, с интересом ребенка. Неважно, как много внешних голосов говорят, что должно быть по-другому. Чужие истории и чужой опыт невозможно повторить, потому что каждая из нас — уникальна. Главное — быть собой. Принимать и любить себя. Из этого рождается любовь к другим и сила менять мир». Эти слова стали толчком, искрой, из которой родилась концепция фильма — собрать в едином пространстве кинополотна очень разных героинь, чтобы исследовать их точки зрения на то, какой может быть женщина. Разобраться в том, что она должна и кому? Понять, что важнее — стремиться к идеалу, равняться на мнение других, пытаясь оправдывать чужие ожидания, или узнать и полюбить себя настоящую? А равняются ли на мнение других те женщины, которые вдохновляют миллионы людей?»

Ксения Зуева снимала фильм на фоне природы Крыма. На фото – курорт Mriya Resort & SPA

В поисках искренности

Команда фильма начала поиск героинь сразу, как только была утверждена идея. Но процесс выбора оказался непростым. Важно было привлечь тех женщин, чей успех — не случай в моменте, а результат определенного пути, достойного внимания и уважения. Героинями «Манифеста» должны были стать женщины разных возрастов, от совсем юных до тех, кто находится в самом расцвете своих лет. С разным, порой диаметрально противоположным взглядом на вещи, которые в обществе считаются особенно важными. Например, обозначить свое отношение к материнству или карьере. При этом им предстояло поделиться глубоко личным опытом. Честно рассказать о хейте, о любви, о дружбе, о предательстве, о разочаровании, о стереотипах, в плену которых они побывали. Одним словом, о своей жизни и тех глубоких эмоциях, которые делают каждую из нас уникальной.

В результате в «Манифесте новой женственности» своими историями делятся телеведущая и актриса Екатерина Стриженова, пилот Russian Drift Series Grand Prix Екатерина Набойченко, блогер-миллионник Виктория Портфолио, биохакер Евгения Гладкина,

совладелица винодельни «Золотая балка» Снежана Георгиева, хореограф, профессор школы-студии МХАТ и ГИТИС Алла Сигалова, основательница форума Woman Who Matters Анна Рудакова, актриса Дарья Екамасова, основательница центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и еще 8 известных женщин.

По мере развития проекта интересных тем затрагивалось все больше, и каждая грань, каждый новый ракурс, вносили свои коррективы. Например, идея поговорить о том, что такое свобода, появилась у Ксении Зуевой в разговоре с Еленой Сотниковой (художником и бывшим главным редактором журнала Elle), и после этого режиссеру стало интересно развить тему с другими героинями. О хейте первой заговорила блогер Виктория Портфолио, и Ксения Зуева посчитала важным задать этот вопрос в интервью с другими героинями.

Итоговая версия «Манифеста» состоит из 9 глав: о мотивации и борьбе, о дружбе и любви, об уважении и хейте, о материнстве, о вере и доброте, о стереотипах и свободе. Живой процесс привел к тому, что монтаж фильма занял больше полугода и продолжается до сих пор. Довольно сложно отобрать самое интересное (среди десятков часов материала!), ведь каждый момент — по-своему дорог и бесценен.

В поисках контакта

В течение года команда проекта путешествовала между Москвой, Крымом, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, общаясь с героинями дома, на работе, во время отдыха. Присутствие на личной территории, в тех местах силы, которые вдохновляют героинь, помогло глубже раскрыть характер каждой. Съемочную группу «Манифеста» приглашали за семейные столы, за кулисы премьерного спектакля и рейтингового телеэфира, на гоночный трек, в художественную студию и даже на монтаж выставки в знаменитом ЦСИ «Винзавод».

Результатом большого документального исследования «Манифест новой женственности» стало понимание, что главное в жизни — это право на любовь к себе. Разными путями все героини фильма пришли к мысли о том, что заботливое и бережное отношение к себе — непременное условие самореализации и полноты жизни.

В поисках кадра

«Поверхность заросших гор Крыма с высоты полета похожа на поверхность мягкого свитера, — улыбается Ксения Зуева. — Чувства освещают человеческие лица. Даже серое плотное облако способно напомнить вату, в которую любовно укутаны старинные елочные игрушки бабушки. Красота — она повсюду. И видеть и замечать ее — это подлинное счастье».

Природа и музыка «Манифеста» стали полноценными соавторами фильма. Нежные композиции Михаила Фомина помогают глубже задуматься о смыслах, которые героини вкладывают в свои рассказы. Красота цветов и величие гор, бесконечные горизонты моря и шум волн, игра теней и солнца и, конечно, уникальная архитектура Mriya Resort & SPA, тонко вписанная в окружающий пейзаж — все это дополнительно подчеркивает хрупкость и силу героинь.

«Мы надеемся на то, что наш фильм вдохновит современных женщин исследовать разные грани своей личности, — говорит генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Белла Геворгян.

Не бояться быть такой, какой хочется. И делать то, что велит вам сердце!»

Премьера фильма «Манифест новой женственности» пройдет на платформе Okko в 2023 году.