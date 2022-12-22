Newsweek – «Эти двое» — постпред США обвинила Россию и Китай в попытках подорвать НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит обвинила Россию и Китай в попытках ослабить страны Североатлантического альянса при помощи обмена рядом стратегий. По мнению высокопоставленного американского дипломата, западные страны должны активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина, которые всё чаще прибегают к «гибридной тактике».



AP

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит предупредила правительства западных государств о том, что Москва и Пекин обмениваются стратегиями по подрыву НАТО, и призвала их активизировать усилия по защите от РФ и Китая. «Эти двое всё чаще делятся набором средств, которые должны вызвать беспокойство у НАТО», — сказала Смит, чей комментарий прозвучал на фоне укрепления военного сотрудничества Москвы и Пекина и выравнивания их антизападного внешнеполитического курса. Во вторник Китай объявил о проведении совместных учений с российским ВМФ у побережья провинции Чжэцзян к югу от Шанхая, которые продлятся до следующего вторника, пишет Newsweek.

Россия и Китай являются союзниками с общими антизападными настроениями. За несколько дней до начала украинского конфликта лидеры двух держав заявили, что партнёрство между их странами «безгранично», и пообещали углублять связи в различных областях. Китай не поставляет оружие России, но оказывает политическую поддержку президенту Владимиру Путину. Также Пекин вторит позиции Кремля, обвиняющего Киев и его западных союзников в несении ответственности за развязывание украинского конфликта, пишет Newsweek.

По мнению американского высокопоставленного дипломата, и Москва, и Пекин пытаются подорвать страны Запада, используя кибератаки и угрожая критически важной инфраструктуре. «Нет никаких сомнений в том, что КНР и РФ работают над тем, чтобы расколоть трансатлантических партнёров. Мы видели, как они используют гибридную тактику. Я думаю, что Китай очень внимательно следит за тем, как РФ полагается на дезинформацию и такие вещи, как принуждение или энергетическую безопасность», — отметила Смит. Как отмечает издание, в июне НАТО впервые официально признало «вызовы», которые Китай бросает «западному порядку», и решилось противостоять им.

Джулианн Смит считает, что Китай может «создать некоторые риски безопасности или уязвимости как для всего альянса, так и для отдельных его государств-членов». Как пишет Newsweek, постпред США также призвала страны НАТО начать «защищать наши ценности, защищать наше единство и защищать себя от некоторых гибридных тактик, на которые, в частности, любят полагаться китайцы».