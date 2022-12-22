 

Проблемы с алкоголем и сложная ситуация в семье: в бомжеватом мужичке не сразу узнали красавца Яглыча

22.12.2022, 17:55, Разное
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Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости.

Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

“Будем
удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому
публика будет верить”, — лаконично описывает Яглыч своего Бориса в фильме режиссера Михаила Полякова. В первые
съемочные дни красавца-актера на площадке не узнать: у него окладистая и неопрятная
борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти
радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для
того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем.


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