 

“Сейчас она никто”: Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву

22.12.2022, 17:55, Разное
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Российская теле– и радиоведущая, актриса Алла Довлатова 32 года работает на радио и знает все про российский шоу-бизнес, в то м числе его темные стороны. В последнее время звезда часто становится героиней громких заголовков, когда комментирует поступки других звезд.

На днях Довлатова стала гостьей ютуб-шоу “Алена, блин!” и рассказала о работе и ее подводных камнях. Говоря о ситуации с покинувшими Россию звездами, Довлатова резко высказалась и назвала их однозначно чужаками и врагами. Так как ведущая со многими артистами знакома лично, есть люди, в которых она сильно разочаровалась. Но до последнего Алла Довлатова как актриса искала им оправдание.

“Я не могу обижаться за то, что они не любят. Я могу обижаться, когда они откровенно поливают грязью. Когда они кладут нам на голову я не знаю что. Вот это конечно неприятно, ну зачем?” – отметила Довлатова.

В ходе беседы речь зашла и об Алле Пугачевой. Когда артистка критически высказалась в адрес России и ее граждан, Довлатова разочаровалась в ней. Она написала, что раньше считала Примадонну героиней. “А сейчас она никто”, – говорила тогда Алла Довлатова.

Ведущая считала, что такой звезды как Пугачева в России еще не родилось. У нее была такая огромная народная любовь, какая была разве что у Пушкина. Но сейчас от этой любви ничего не осталось.


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