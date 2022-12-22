Скандалы: Саратовские чиновники раскручивают рекламщиков на деньги

За что с агентства «Бикс» требуют под 3 млн рублей

Комитет по архитектуре Саратова продолжает отсуживать долги у рекламных компаний. После серии исков к агентству «Эстетика» настала очередь фирмы «Бикс ЛТД». В один день 13 декабря, к ней было предъявлено 5 исков о взыскании неустойки по договорам на установку и эксплуатацию рекламных щитов на общую сумму 2,9 млн рублей. Заявления приняты к производству, но рассматривать их областной арбитраж будет уже в новом году.

Из материалов дел видно, что неустойка копилась примерно год, с мая 2020 по июнь 2021 года, договоры же существуют еще с 2014-го. В 4 исках присутствуют совершенно одинаковые суммы — 666,3 тысячи рублей, еще один подан с претензией на 333,1 тысячи. Других претензий к «Бикс ЛТД» нет, последний раз комитет по архитектуре судился с компанией в 2020 году из-за долга по аренде земельного участка под рекламный щит в размере 20 тысяч рублей.

Похоже, подразделение саратовской мэрии активизировало претензионную работу с целью пополнения городской казны. От агентства «Эстетика» комитет по архитектуре потребовал в конце октября почти 7,5 млн рублей, вчинив ему в конце октября 16 исков. Тяжбы тоже связаны с долгами за рекламные площади. Ни по одному из дел решение пока не вынесено.

Впрочем, спорить с «Эстетикой» чиновникам приходится не в первый раз. В октябре 2020 года они подали почти такой же пакет исковых заявлений и добились решений суда в свою пользу хотя бы частично. Так, спор за долг в 998,7 тысячи рублей успел пройти две инстанции, причем обжаловал вердикт областного арбитражного суда сам комитет по архитектуре, не согласный с тем, что неустойку «Эстетике» насчитали из суммы долга, а не из всей цены договора. Но 12 ААС оставил решение первой инстанции в силе.

В июне этого года комитет отсуживал долги у «Саратовской ассоциации рекламы», но вместо требуемых 49 тысяч рублей областной арбитраж взыскал с ответчика в 10 раз меньше. Оспаривать это решение комитет не стал.

Справка «БВ». ООО «Фирма «Бикс ЛТД» — один из старейших участников рекламного рынка в Саратова, существует она с 1997 года, занимается изготовлением печатей и штампов, визиток, вывесок и размещением рекламы на баннерах. Учредителями компании значатся Валерий и Светлана Соболевы. Под названием «Бикс» в Саратове действует целая группа компаний. Валерию Соболеву принадлежит ООО «Городская реклама» и 50% доли в ООО «Рекламная фирма «Бикс». Выручка «Бикс ЛТД» и «Городской рекламы» в настоящее время нулевая, результат «Рекламной фирмы «Бикс» в 2021 году составил 2,8 млн рублей. Светлана Соболева владеет ООО «Волга-Экспо» в равных долях с Андреем Мельниковым. Финансовый результат компании в 2021 году составил 9,8 млн рублей. Еще 537 тысяч принесла компания «Печати Бикс», принадлежащая Денису Соболеву.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”