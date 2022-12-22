 

Новым ведущим программы «Сам себе режиссёр» станет Сергей «Паук» Троицкий

22.12.2022, 17:33, Разное
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ВГТРК решила вернуть в эфир телеканала «Россия-1» развлекательную телепередачу «Сам себе режиссёр», которая прекратила выходить на экраны в декабре 2019 года.

Новым ведущим культового шоу станет известный рок-музыкант, один из лидеров общественного мнения Сергей «Паук» Троицкий.

По задумке продюсеров, образ известного шоумена и его нестандартный взгляд на многие вещи и события помогут переосмыслить формат семейной развлекательной программы. Она вновь должна подняться на верхние строчки в рейтингах.

– Сергей Евгеньевич очень чутко чувствует разную аудиторию, может найти подход как к детям дошкольного возраста, так и к пенсионерам, – утверждают в пресс-службе ВГТРК. – Его умение ёмко и без лишних слов описать происходящие события – как раз то, что нужно для обсуждения и оценки любительских видеороликов.

Получить комментарий от самого Сергея Троицкого не удалось; известно только, что он усиленно готовится к новой работе. Его пресс-секретарь и оруженосец уточнил: детали подготовки по условиям контракта являются коммерческой тайной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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