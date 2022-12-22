Какие антивозрастные ингредиенты нельзя наносить на кожу лица утром и почему: бьюти-правила

Вечер и ночь часто считаются оптимальным временем суток для ухода за кожными покровами. Это позволит коже омолодиться, отдохнуть и избавиться от повреждений, спровоцированных повреждениями окружающей среды и средствами для макияжа.

Ночной уход играет своего рода роль корректора. Кроме того, важно обеспечить защите кожных покровов днем. Перед выходом на улицу кожу обязательно нужно очищать, увлажнять и наносить солнцезащитный крем. Однако стоит помнить о том, что есть определенные ингредиенты, которые не стоит включать в дневной уход. Вот несколько таких ингредиентов.

Гидрохинон

Это отбеливающий кожу ингредиент местного действия. Гидрохинон помогает осветлить темные пятна, уменьшая количество меланоцитов и останавливая выработку меланина. Это вещества, которые вызывают пигментацию кожных покровов.

Благодаря своей способности выравнивать тон кожи, гидрохинон часто используется для местного лечения гиперпигментации, веснушек, пигментных пятен или шрамов, спровоцированных акне, фотоповреждениями.

Однако гидрохинон может сделать кожу более чувствительной к солнечным лучам и спровоцировать высыпания или ощущения, напоминающие солнечный ожог. Чтобы минимизировать негативные реакции, стоит использовать это средство вечером после умывания лица. При выходе из дома нужно использовать солнцезащитный крем.

Ретинол и ретиноиды

Это мощные антивозрастные ингредиенты. Ретинол известен своей способностью закупоривать поры, способствовать выработке коллагена, уменьшая видимость морщин и осветляя цвет лица.

Пилинг лица с ретинолом поможет улучшить состояние кожных покровов, особенно есть такие проблемы как гиперпигментация, солнечные ожоги, а также возрастные морщины.

Ретиноиды являются достаточно агрессивными веществами и их можно приобрести только по рецепту. Стоит использовать их только вечером, а утром смывать. Ретинол делает кожу более восприимчивым к ультрафиолетовым лучам, а солнечный свет снижает его эффективность.

Цитрусовые масла

Это вещество обладает антибактериальными свойствами и содержит в своем составе витамин С. Цитрусовые масла способны стимулировать регенерацию кожи и замедлить образование мелких морщин.

Это средство помогает не только осветлить цвет лица и уменьшить шрамы от акне, но также борется с воспалением, стимулируя защитные свойства кожи и балансируют выработку естественного подкожного жира.

Сладкий аромат цитрусовых придает коже ощущение свежести и приятный запах. Проблема с такими маслами заключается в том, что они содержат в своем составе соединения, которые провоцируют повышенную чувствительность к ультрафиолету.

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При использовании в дневное время цитрусовые масла могут спровоцировать такие проблемы как волдыри, высыпания, а также покраснение кожных покровов. Поэтому, ее стоит использовать это средство перед выходом на улицу.

При нанесении масел цитрусовых вечером, при выходе на улицу на следующий день обязательно нужно использовать солнцезащитное средство. Это поможет минимизировать риск фотоповреждения.

Глицерин

Глицерин обладает очень мощным увлажняющим эффектом. Это отличное средство для кожных покровов. Глицерин не только помогает смягчить огрубевшие участки кожи и предотвратить появление прыщей, но также и сузить поры и предотвратить слишком ранее старение.

Поскольку глицерин является мощным увлажнителем, он притягивает воду и помогает надолго сохранить кожные покровы увлажненными.

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Поскольку это средство изготавливается в основном из растительных источников, он не провоцирует образование прыщей и аллергической реакции. Кроме того, глицерин безопасен для жирной, сухой и даже чувствительной кожи.

Однако, чтобы получить максимальную пользу от этого вещества, лучше всего наносить его на ночь, а не утром. Это связано с тем, что глицерин может повысить чувствительность к солнцу, что приведет к легкому зуду и появлению высыпаний. Именно поэтому, если нужно использовать глицерин днем, то стоит сверху нанести солнцезащитный крем широкого спектра действия.

АНА и ВНА кислоты

Это отличные вещества, которые используются для проведения антивозрастного ухода за кожными покровами. Эти вещества способствуют удалению отмерших клеток с верхнего слоя кожи.

В итоге кожные покровы смягчаются, разглаживаются мелкие морщины. Обладательницы сухой или грубой кожи могут воспользоваться более мягким отшелушивающим действием АНА-кислот. Тем, у кого жирная кожа, стоит воспользоваться ВНА-кислотами. Они намного глубже проникают в поры и устраняют имеющиеся загрязнения.

Поскольку это активные отшелушивающие средства, они также делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовым лучам. Это может привести к ожогам, появлению сыпи, а также к красным бугоркам. Именно поэтому, даже если используете кислоты вечером, утром все же стоит наносить солнцезащитное средство. Это минимизирует риск повреждения кожи.