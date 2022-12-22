Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере фильма «Новая игрушка»

На днях в столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера праздничной семейной комедии «Новая игрушка» французского кинорежиссера Джеймса Юта, наиболее известного по фильмам «Каникулы в Африке» и «Брис Великолепный». Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе, Филипп Киркоров с детьми, Михаил Галустян с семьей, Сергей Жуков с женой Региной и детьми Энджелом, Никой и Мироном, Ирина Безрукова, Анна Старшенбаум, Анна Чурина и многие другие.

Отметим, что главные роли в комедии «Новая игрушка» озвучили Михаил Галустян и сын Сергея Жукова Энджел. Фильм выходит в прокат сегодня, 22 декабря.

Ирина БезруковаМихаил Галустян с семьей

Филипп Киркоров с детьмиАнна Старшенбаум с семьейЭнджел ЖуковАнна ЧуринаАлександра ЧеркасоваТаша БелаяАлександра Артемова