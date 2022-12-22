 

В России выйдет адаптация турецкого телехита «Постучись в мою дверь»

22.12.2022, 16:50, Разное
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Совсем скоо российские зрители смогут увидеть отечественную адаптацию турецкого проекта «Постучись в мою дверь». Производством сериала займется компания «Медиаслово» (сериалы «Беспринципные», «The Телки» и другие) в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. 

«Постучись в мою дверь» — турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынуждены изображать пару. Два сезона шоу вышли в 2020 и 2021 году, а хэштег к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности культовую «Игру престолов». 

Российскую версию шоу покажут в эфире телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.  


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