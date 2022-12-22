Орбан призвал «осушить болото» европейской коррупции

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что необходимо «осушить болото» европейской коррупции, отметив, что скандал со взяточничеством может разрушить Европейский парламент, пишет The Daily Express. По словам Орбана, жители Венгрии недовольны институтом в его нынешнем виде и хотели бы его упразднения.



АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обвинения в коррупции, которые потрясли Европейский парламент, могут полностью разрушить ведомство, призвав «осушить коррупционное болото», пишет The Daily Express.

Как напоминает издание, в Брюсселе разразился скандал в связи с арестом четырёх чиновников, в том числе заместителя главы Европарламента Евы Кайли, по обвинению в получении взяток со стороны одной из стран Персидского залива. Этот коррупционный скандал многие связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

На этом фоне Орбан воспользовался своей ежегодной международной пресс-конференцией в Будапеште, чтобы поставить под сомнение авторитет Европарламента и призвать к его упразднению.

«Венгры хотели бы, чтобы Европейский парламент был распущен в его нынешней форме. На вопрос о том, насколько репутация Европарламента в Венгрии пострадала от скандала, легко ответить: нисколько, потому что ей некуда было падать», — заявил премьер-министр.

The Daily Express отмечает, что Брюссель обвиняет правительство Орбана в нарушении демократических норм и коррупции. Однако на этой неделе Орбан «нанёс ответный удар» в связи с коррупционным скандалом, вспомнив фразу бывшего президента США Дональда Трампа, отметив, что настало время «осушить болото» в Брюсселе.

Издание напоминает, что в сентябре в Европейском парламенте заявили, что Венгрия больше не может считаться демократией и превратится в «гибридный режим электоральной автократии» под руководством Орбана. Напряжённость в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется тем, что венгерское правительство выступает против санкций в отношении Москвы за спецоперацию на Украине.

Премьер Венгрии, которого, пишет The Daily Express, считают одним из ближайших союзников президента РФ Владимира Путина в ЕС, утверждает, что санкции неэффективны в оказании давления на Москву и нанесли больший ущерб экономикам стран Европы.

«Если бы это зависело от нас, то санкционной политики не было бы. Не в наших интересах постоянно делить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся спасти то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества», — считает Орбан, настаивая на том, что он не поддержит никаких новых санкций.