Cтавит под угрозу альянсы США — Байден объяснил нежелание предоставлять Киеву современное оружие

Джо Байден объяснил своё нежелание обеспечить Киев всем современным вооружением, которое хочет Украина. Как пишет Bloomberg, президент США заявил, что предоставление ракет большей дальности и другого сложного оборудования может привести к напряжённости в союзах США в Европе, включая НАТО. Однако, отмечает издание, несмотря на напряжённость по поводу того, будут ли США поставлять более современное вооружение и как быстро, встреча Байдена с Зеленским прошла в очень тёплой атмосфере.



AP

Джо Байден объяснил своё нежелание обеспечить Украину всем современным вооружением, которое она хочет. Как пишет Bloomberg, президент США заявил, что предоставление ракет большей дальности и другого сложного оборудования может привести к напряжённости в союзах США в Европе, включая НАТО.

«Идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира», — заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя», — заявил он в ответ на вопрос украинского журналиста, который спросил, почему США не предоставят Киеву всё, что он хочет, включая армейскую тактическую ракетную систему.

Киев неоднократно просил о более совершенном оружии, которое имело бы больший радиус действия, чем его нынешняя артиллерия. Москва предупредила, что такое оружие будет рассматриваться как прямое вовлечение союзников Украины в конфликт, что чревато обострением ситуации.

Некоторые страны Европы, в том числе входящие в НАТО, выразили обеспокоенность по поводу того, что их втягивают в расширенный конлфикт с Москвой. Вот почему НАТО, например, в течение нескольких месяцев не соглашалась на призывы Украины о создании бесполётной зоны, охраняемой самолётами НАТО. Другие страны альянса, включая бывшие коммунистические страны, такие как Польша, стремятся остановить Россию любой ценой.

«Я провёл несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину, — заявил Байден. — Они полностью это понимают, но не собираются вступать в войну с Россией. Они не хотят третьей мировой войны».

Однако, пишет издание, несмотря на напряжённость по поводу того, будут ли США поставлять более современное вооружение и как быстро, Байден и Зеленский «проявили теплоту по отношению друг к другу». На вопрос на пресс-конференции, что произойдёт после того, как Украина получит первый Patriot, Зеленский ответил: «После этого мы пошлём ещё один сигнал президенту Байдену о том, что мы хотели бы получить их больше».