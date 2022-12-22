Cтавит под угрозу альянсы США — Байден объяснил нежелание предоставлять Киеву современное оружие
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Джо Байден объяснил своё нежелание обеспечить Киев всем современным вооружением, которое хочет Украина. Как пишет Bloomberg, президент США заявил, что предоставление ракет большей дальности и другого сложного оборудования может привести к напряжённости в союзах США в Европе, включая НАТО. Однако, отмечает издание, несмотря на напряжённость по поводу того, будут ли США поставлять более современное вооружение и как быстро, встреча Байдена с Зеленским прошла в очень тёплой атмосфере.
AP
Джо Байден объяснил своё нежелание обеспечить Украину всем современным вооружением, которое она хочет. Как пишет Bloomberg, президент США заявил, что предоставление ракет большей дальности и другого сложного оборудования может привести к напряжённости в союзах США в Европе, включая НАТО.
«Идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира», — заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя», — заявил он в ответ на вопрос украинского журналиста, который спросил, почему США не предоставят Киеву всё, что он хочет, включая армейскую тактическую ракетную систему.
Киев неоднократно просил о более совершенном оружии, которое имело бы больший радиус действия, чем его нынешняя артиллерия. Москва предупредила, что такое оружие будет рассматриваться как прямое вовлечение союзников Украины в конфликт, что чревато обострением ситуации.
Некоторые страны Европы, в том числе входящие в НАТО, выразили обеспокоенность по поводу того, что их втягивают в расширенный конлфикт с Москвой. Вот почему НАТО, например, в течение нескольких месяцев не соглашалась на призывы Украины о создании бесполётной зоны, охраняемой самолётами НАТО. Другие страны альянса, включая бывшие коммунистические страны, такие как Польша, стремятся остановить Россию любой ценой.
«Я провёл несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину, — заявил Байден. — Они полностью это понимают, но не собираются вступать в войну с Россией. Они не хотят третьей мировой войны».
Однако, пишет издание, несмотря на напряжённость по поводу того, будут ли США поставлять более современное вооружение и как быстро, Байден и Зеленский «проявили теплоту по отношению друг к другу». На вопрос на пресс-конференции, что произойдёт после того, как Украина получит первый Patriot, Зеленский ответил: «После этого мы пошлём ещё один сигнал президенту Байдену о том, что мы хотели бы получить их больше».
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